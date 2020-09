OGM Ormanspor'un yeni sezonda hedefi play-off yarışına girmek!

Alemdar, AA muhabirine yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Pandemi dönemine rağmen iyi bir kadro kurduklarına inandığını anlatan Alemdar, "İlk 4 haftayı iyi geçersek amacımız direkt ilk 8 içinde yer almak olacak. Play-off'a kalmayı zorlayacak bir takım kurduk. Alt sıraların tehlikesini yaşamadan play-off mücadelesi vereceğimize inanıyorum." dedi.

Zor bir fikstürle sezona başlayacaklarına işaret eden Alemdar, "İlk hafta Fenerbahçe'yle deplasmanda oynayacağız, sonra Galatasaray ve Anadolu Efes'i konuk edeceğiz. Bu süreci iyi geçirirsek daha sonra Beşiktaş ve Fethiye Belediyespor maçlarımız var. Bu maçları kazanacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



- Fenerbahçe Beko maçı hakkında



Akın Alemdar, 2020-2021 sezonunun açılış maçını yapacaklarına işaret ederek, bunun da heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Tüm takımlara sağlıklı bir sezon dileyen Alemdar, "Bir kamu takımı olarak açılış maçını, hem de Fenerbahçe gibi büyük bir takımla oynamak bizim için gurur kaynağı. Fenerbahçe yepyeni bir oluşumla sahaya çıkacak. Onlar da daha tam hazır değil. Fenerbahçe'nin müthiş bir seyircisi var ancak pandemi nedeniyle taraftarsız oynanacak maçlar. Açıkçası bu da bizim için bir avantaj olabilir. Umarım güzel bir sezonun başlangıcı olur." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko maçında sadece Erol Can Çinko'nun olmayacağını anlatan Alemdar, "Stanton Kidd'in hazırlık maçında omzu çıkmıştı. Şu an sağlığı yerinde. Fenerbahçe maçında oynayabilecek. Erol Can Çinko'nun da burnu kırılmış, Fenerbahçe maçı öncesi tek eksiğimiz o. O da Galatasaray maçına hazır olur." değerlendirmesinde bulundu.



- OGM Ormanspor'un yeni sezon kadrosu



Başantrenör Korhan Aydanarığ yönetiminde OGM Ormanspor'un yeni sezon kadrosunda şu isimler yer alacak:

Tu Holloway, Kadir Bayram, İsmail Yüceer, Dwight Hardy, Mert Alemdar, Stanton Kidd, Erol Can Çinko, Ergi Tırpancı, Cevher Özer, Yigit Baran Sarıkaya, Elmedin Kikanovic, Jamelle Hagins, Tunahan Dikmen.

