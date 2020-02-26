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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu

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OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu
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OGM Ormanspor'un karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Bosna Hersekli basketbolcu Elmedin Kikanovic, Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pota altı oyuncusu Kikanovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ülkesinde Sloboda Tuzla, Rusya'da Enisey, Fransa'da Nancy, Almanya'da ALBA Berlin formaları giyen Kikanovic, 2017-2019 yıllarında Monaco'da görev yaptıktan sonra sezon başında OGM Ormanspor'a imza atmıştı.

Kikanovic, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde maç başına 19,3 sayı, 7,2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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OGM Ormansporlu Kikanovic, Monacoya transfer oldu

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