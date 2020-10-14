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GeriBasketbol OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Basketbol
Haber Giriş: 14.10.2020 - 00:13 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

OGM Ormansporda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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