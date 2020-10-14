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OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.
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