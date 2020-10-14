OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

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