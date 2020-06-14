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GeriBasketbol OGM Ormanspor'da Ashley Walker, Brittney Sykes ve Angelica Robinson tamam
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

OGM Ormanspor'da Ashley Walker, Brittney Sykes ve Angelica Robinson tamam

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OGM Ormanspor'da Ashley Walker, Brittney Sykes ve Angelica Robinson tamam
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.


Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.

OGM Ormansporda Ashley Walker, Brittney Sykes ve Angelica Robinson tamam

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