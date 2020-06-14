OGM Ormanspor'da Ashley Walker, Brittney Sykes ve Angelica Robinson tamam

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.





Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.

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