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GeriBasketbol OGM Ormanspor, Stanton Kidd ile yollarını ayırdı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor, Stanton Kidd ile yollarını ayırdı

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OGM Ormanspor, Stanton Kidd ile yollarını ayırdı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 28 yaşındaki ABD'li forvet Stanton Kidd ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Stanton Kidd ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

OGM Ormanspor, Stanton Kidd ile yollarını ayırdı

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