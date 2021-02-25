OGM Ormanspor, Stanton Kidd ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Stanton Kidd ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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