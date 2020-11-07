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Basketbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 22:39 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor: 90 - Aliağa Petkimspor: 106

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OGM Ormanspor: 90 - Aliağa Petkimspor: 106
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 106-90 yendi.

Birinci periyotu 30-27 üstün geçen Aliağa Petkimspor, devreye de 12 sayılık farkla 60-48 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayıp üçüncü periyodu da 81-74 galip durumda geçenİzmir temsilcisi, müsabakadan 16 sayı farkla 106-90 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, 7 maçında 3. galibiyetini alırken, OGM Ormanspor ise yine 7. karşılaşmasında 4. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi - OGM Ormanspor: 90 - Aliağa Petkimspor: 106

Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk
OGM Ormanspor: Holloway 17, Kikanovic 16, Kidd 16, Hardy 16, Cevher Özer 9, İsmail Yiğit Yüceer, Hagins 7, Efe Ergi Tırpancı 3, Mert Alemdar, Erol Can Çinko 4, Tuna Han Dikmen 2, Kadir Bayram
Aliağa Petkimspor: Ray 18, Yiğitcan Turna 11, Wimbush 10, Zack 8, Hummer 10, Boran Güler 1, Ege Arar 18, Vasiliauskas 8, Hakan Yapar 6, Canberk Kus 8, Dorukhan Engindeniz, Alp Karahan 8
1. Periyot: 27-30
Devre: 48-60
3. Periyot: 74-81
5 Faulle çıkanlar: 35.59 Hagins (OGM Ormanspor), 37.03 Yiğitcan Turna (Aliağa Petkimspor)

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