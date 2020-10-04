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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor 82-90 Galatasaray

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OGM Ormanspor 82-90 Galatasaray
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 90-82 mağlup etti.

Karşılaşmaya Kidd'in etkili performansıyla iyi başlayan taraf ev sahibi OGM Ormanspor oldu. Galatasaray 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da OGM Ormanspor, ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Motum ve Macon ile sayılar bulan Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında soyunma odasına 49-43 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği daha denk bir mücadeleye sahne olurken, final periyoduna Galatasaray 3 sayılık avantajla girmeyi başardı: 66-69.

Son periyotta Motum-Macon ikilisiyle etkili olan Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında sahadan 90-82 galip ayrıldı

 

OGM Ormanspor 82-90 Galatasaray

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