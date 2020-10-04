OGM Ormanspor 82-90 Galatasaray
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 90-82 mağlup etti.
Karşılaşmaya Kidd'in etkili performansıyla iyi başlayan taraf ev sahibi OGM Ormanspor oldu. Galatasaray 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da OGM Ormanspor, ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı.
Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Motum ve Macon ile sayılar bulan Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında soyunma odasına 49-43 önde gitti.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreği daha denk bir mücadeleye sahne olurken, final periyoduna Galatasaray 3 sayılık avantajla girmeyi başardı: 66-69.
Son periyotta Motum-Macon ikilisiyle etkili olan Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında sahadan 90-82 galip ayrıldı
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