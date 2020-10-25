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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 23:05 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor 77-66 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

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OGM Ormanspor 77-66 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 77-66 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğolkoç, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

OGM Ormanspor: Holloway 21, Kikanovic 3, Kidd 23, Hardy 4, Cevher Özer 8, Hagins 10, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 7, Frazier 10, Barış Hersek, Cook 10, Atkins 6, Fırat Töz, Erdem İlter, Abdul Malik Abu 19, Caner Ercan 1, Polat Kaya 6, İbrahim Yıldırım 4, Sercan Ergin 3

1. Periyot: 22-13

Devre: 42-24

3. Periyot: 57-49

5 Faulle çıkan: 39.26 Cevher Özer (OGM Ormanspor)

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