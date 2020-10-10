OGM Ormanspor 76-115 Anadolu Efes

Karşılaşmanın başında iki takım da hücumda etkili olamadı. Beaubois ve Sertaç Şanlı'nın devreye girmesiyle hücum gücünü artıran ve 5. dakikayı 11-6 önde geçen Anadolu Efes, Singleton ve Erten Gazi'nin üç sayılık basketleriyle farkı çift haneye taşıdı ve ilk çeyreği 27-17 üstün tamamladı.



Anadolu Efes, üstün oyununu sürdürdüğü ikinci periyoda Erten Gazi ve Micic'in basketleriyle 5-0'lık seriyle başladı. Mücadelenin 18. dakikasında 16 sayılık (30-46) farka ulaşan konuk ekip, soyunma odasına 51-37 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe hızlı bir giriş yapan konuk ekip, periyoda damga vuran Sertaç Şanlı'nın 24. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 22 sayıya çıkardı: 41-63. Bu periyotta hücumdan neredeyse boş dönmeyen konuk ekip, 28. dakikada durumu 79-48 yaptı. Rakibini oyundan düşüren Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 82-50 önde bitirdi.



Dördüncü periyotta da rahat bir oyun çıkaran Anadolu Efes, 37. dakikada 42 sayılık (65-107) farka ulaştı. Karşılaşma, Anadolu Efes'in 115-76 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonuçla Anadolu Efes 3'te 3 yaparken, OGM Ormanspor 3. maçını da kaybetti.

ING Basketbol Süper Ligi - OGM Ormanspor: 76 - Anadolu Efes:115

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

OGM Ormanspor: Holloway 21, Kikanovic 7, Kidd 9, Hardy 4, Cevher Özer 11, Hagins 8, Erol Can Çinko 5, Yiğit Baran Sarıkaya 7, Kadir Bayram, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Alemdar, Tuna Han Dikmen 2

Anadolu Efes: Beaubois 17, Singleton 12, Sertaç Şanlı 19, Buğrahan Tuncer 11, Anderson 9, Micic 15, Pleiss 14, Erten Gazi 14, Yiğitcan Saybir 4

1. Periyot: 17-27

Devre: 37-51

3. Periyot: 50-82

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