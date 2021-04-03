OGM Ormanspor: 74 - Büyükçekmece Basketbol: 85
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 85-74 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi - OGM Ormanspor: 74 - Büyükçekmece Basketbol: 85
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Semih Vural
OGM Ormanspor: Kloof 12, Kadir Bayram 8, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 1, Kikanovic 14, Holloway 16, Efe Ergi Tırpancı, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya, Payne 14
Büyükçekmece Basketbol: Farrell 16, Enes Berkay Taşkıran 9, Klobucar 14, Oliver 20, Olaseni 4, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 7, Eldridge 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 4, Bekir Sabri Karlı
1. Periyot: 22-21
Devre: 32-41
3. Periyot: 57-68