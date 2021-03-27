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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 19:43 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor 68-71 Çankaya Üniversitesi

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OGM Ormanspor 68-71 Çankaya Üniversitesi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında iki Ankara takımının mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 71-68 yendi.

Maçın en skorer oyuncusu Çankaya Üniversitesi'nden 28 sayı ile White olurken, OGM Ormanspor'un en fazla sayı üreten oyuncusu ise 21 sayıyla Williams oldu.

Bu sonuçla Çankaya Üniversitesi, seride 1-0 öne geçti. İki takım arasında çeyrek final serisinin diğer maçı, 30 Mart Salı günü oynanacak.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Seda Esen

OGM Ormanspor: Williams 21, Şerife Alperi Onar 2, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Walker 16, Nilay Kartaltepe 6, Sinem Ataş 1

Çankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 28, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 6, Talbert 15, Ecem Kazar 3, Özge Kavurmacıoğlu, Kardelen Gezgin, Udodenko

1. Periyot: 16-13

Devre: 30-40

3. Periyot: 51-55

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