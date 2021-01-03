OGM Ormanspor 56-67 Galatasaray
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-56 yendi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-56 yendi. Galatasaray'dan Pelin Derya Bilgiç, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş
OGM Ormanspor: Robinson 15, Williams 11, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 6, Walker 7, Sykes 14, Meltem Avcı 3, Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin
Galatasaray: Asena Yalçın 7, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 27, Steinberga 5, Russell 6, Holingsvorth 9, Hruscakova 5, Cansu Köksal 6, Mısra Albayrak 2
1. Periyot: 12-21
Devre: 28-45
3. Periyot: 44-53
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