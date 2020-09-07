Oghenekaro Etebo kimdir nereli kaç yaşında? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı ?

Oghenekaro Etebo, 9 Kasım 1995 tarihinde Nijerya'nın Lagon kentinde dünyaya geldi. Nijerya takımı olan Warri Wolves FC'de futbola başlayan Oghenekaro Etebo, Portekiz ekiplerinden Feirense tarafından keşfedildi. Las Palmas'a kiralanan oyuncu, 2018 yılında Stoke City'ye 7 milyon 200 bin Euro bedelle satıldı. Ardından bir yıllığına İspanya kulübü Getafe'ye kiralanan Oghenekaro Etebo, şimdilerde Galatasaray ile anılıyor.

Orta saha mevkisinde forma giyen 1,74 boyundaki Oghenekaro Etebo, sağ ayağına hakimdir.