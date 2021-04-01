Ogeday Girişken'den Survivor müjdesi ve Acun Ilıcalı kehaneti...

Spor Arena Özel Röportaj - Uğur Yapıcı | Başarılı sporcu kürekteki hikayeleri, Survivor’dan öne çıkanlar, kendisine yönelik merak edilen birçok konuya yönelik konuştu. Acun Ilıcalı’nın iki yıl önce kulüp satın alacağını açıklayan Ogeday, şimdiden Survivor All Star’ın da müjdesini verdi.

İşte Ogeday Girişken’den öne çıkan satır başları;

En üst seviyede kürek sporcusu, Survivor şampiyonu ve oyunculuk gibi özdeşleştiğin etiketler var. Şu an neler yapıyorsun?

Fenerbahçe Kürek takımının alt yapısında yetiştim ve 10 sene takımda yer aldım, transfer nedir bilmiyorum. Galatasaray’dan teklif gelmişti ama antrenörümü ve kulübümü çok sevdiğim için görüşme masasına bile oturmadım. Sonrasında bel sakatlığım oluştu ve kürekte daha fazla devam edemeyince Survivor’a başvurma kararı aldım. Dokuz eleme geçtim ama yarışmaya gittikten sonra ilk ay performans olarak hiçbir şey yapamadım, konseyde adımın yazılmasıyla gitmeyi kabul ederdim ama sakatlanıp gitmeyi hiç istemiyordum. Survivor’da yemek yiyemeyince, yatamayınca belimin acısını yok sayıp kendimi sonuna kadar zorlamaya karar verdim ve Ogeday öyle Ogeday oldu. Şampiyonluk gelince medyatik tarafım oluştu ve oyunculuk için teklifler gelmeye başladı, olumlu yaklaştım ama insanlara ‘sadece sporda değil oyunculukta da iyi’ dedirtmek istediğim için hiçbir zaman eğitimi bırakmamayı düşündüm. Şu an internet üzerindeki bir platformda Sihirli Annem dizisinde oynuyorum, eski Sihirli Annem’i farklı cast ile tekrar çekiyoruz. Bunun dışında bir tane yaz dizisi için görüşmelerimiz devam ediyor.

“SENEYE SURVİVOR ALL STAR OLACAK SESLERİ DUYULUYOR…”

Survivor’a adımını atınca oradan kopamıyorsun, birkaç yılda bir Survivor All Star düzenlenir ve 2022’de Survivor All Star olacak sesleri duyuluyor. Acun Bey programında seneye olur mu diye sormuştu ve bana da gelecek yıl olsa kendini hazır hissediyor musun diye soruldu. Olma ihtimali yüksek, benim de gitme ihtimalim var.

İleri görüşün yüksek, Acun Ilıcalı’nın futbol kulübü satın alacağını iki yıl önceki çekimimizde söylemiştin?

Keşke bunun yerine sayısal lotodan birkaç sayı söyleseydim (Gülerek)

Gönüllülerde Poyraz ve Ayşe, ünlülerde Batuhan ve İsmail Balaban ön planda, genelde birinciler gönüllülerden çıkıyor senin şampiyonluk adayın kim?

Pandemide akşamları dışarı çıkma olayı kalmadığı için sıkça Survivor izliyorum ve hakimim, Poyraz’ın değişik bir havası var başlarda performansı bana göre daha iyiydi şimdiyse hırsı biraz azaldı. Durumu kabullenmiş gibi ve daha rahat davranıyor. Performans olarak Berkay Yuvakuran’ı çok beğeniyorum, dibine kadar hırs var ama maalesef yedeklerden girince göz alışmayabiliyor. Berkay çok sessiz biraz daha olaylara girmesi lazım. İsmail Balaban ve Batuhan arasında inanılmaz bir rekabet var, Batuhan’ın bazı hareketleri bana garip geliyor hak eden kazansın diyorum.

“TURABİ İÇİN EN HIZLISI VE PARKURDA EN İYİSİ DEMEM AMA…”

Dört yıl önce şampiyon olmuştun, geçen sürede benden daha iyi yarışmacı dediğin birisi oldu mu?

Kendimi izlediğimde yavaş buluyorum ama başkaları izlediğinde diğer yarışmacılardan beni daha hızlı buluyorlar. Bana göre Anıl Berk Baki ve Berkan Karabulut hızlı yarışmacılar ve ben hepsiyle yarışmak isterim. Mesela Turabi için en hızlısı ve parkurda en iyisi demem ama şöyle bir şey var iki kez Survivor şampiyonu oldu, başka yapabilen yok o yüzden şu an zirve Turabi. Eğer All Star olursa ve ben gidip şampiyon olursam benim de iki şampiyonluğum olacak.

Survivor, dışardan ünlü olma kapısı olarak görülüyor şeklinde bir algı var. Katılıyor musun?

Çok az kişinin hedefi Survivor şampiyonluğundan gelecek parayı almak yerine şampiyonluktan gelecek vitrin ve branşındaki unvanını sürdürebilmek. Benim hedefim buydu, giderken elensem bile o reklamda oynarım bu diziye girerim şeklinde bir hedefim yoktu. Benim tek odak noktam yarışmaktı ve gitmeden önce Survivor’u izleyip hiç taktik yapmadım. Ancak gidip beş hafta kalıp biraz takipçi kazanayım ondan sonra reklam ve paylaşımlarla yoluma bakarım diye çok duydum ve gördüm. Her gidenin hedefi tabii ki şampiyonluktur ama bunu sadece bazılarının gözünde görebiliyorsunuz, ‘ben buraya şampiyon olmak için geldim’ diye röportaj veriyor ama sen bu aday değilsin bu cümleyi kurma. Kürek sporunda da böyleydi, çok çalışırdık 7/24 çalışırdık ama ‘dünya şampiyonu olacağım’ demiyordum çünkü hedefim basamak basamaktı.

Kürek sporuna 16 yaşında adım atmışsın, kürek alanına girmede seni en çok etkileyen olay ne oldu?

O yaşlarda ‘ben bunu yapmak istiyorum’ yerine ebeveynler seni yönlendiriyor. Çok spor yapıyordum eve bile girmiyordum, anneme ‘ben spor yapmak istiyorum’ dedim. Arkadaşının kocası kürek sporunu yapıyormuş ve bana kürek yapmayı teklif etti ben de kabul ettim. Gittiğim yerde çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı onları sevmem benim sporu sevmeme vesile oldu. Üçüncü ayımda genç A grubundaki en iyi ikinci dereceye çekildim ve kendi kategorimde birinci oldum.

Kürekte emeklerinin karşılığını aldığını düşünüyor musun?

Emeklerimin karşılığını aldım, kürekten çok ciddi paralar kazanamazsın ama çok ciddi donanımlar, disiplin, kondisyon ve çok güzel arkadaşlıklar kazandım. Sokak arasında yapılamayacak bilgilere sahibim ve yurt dışına gittiğim zaman kürek sporunun ne kadar elit ve önemli göründüğünü anladım, Yurt dışına gittiğim zaman bir tekneyi alıp bir denizde veya nehirde çok rahat kürek çekebilecek deneyime sahibim. Bu disiplinleri kazandığım için çok mutluyum çok ciddi şirketlere girerken bile bu özelliğim beni öne geçirebilir. Hala antrenman yapıyorum ve ellerim yara içinde, kürek yaptığım dönemde ellerim o kadar felaket durumdaydı ki duş alırken parmaklarımın ucuyla kafama dokunabiliyordum. O zamanlar kız arkadaşlarım ellerimi tutmak istemezlerdi tutsalar bile arada boşluk bırakırlardı.(Gülerek)

Kısa – Kısa

En çok özdeşleştiğin film-dizi karakteri?

Kuzey-Güney dizisinde Kuzey.

Tango’da mı daha iyisin oyunculukta mı?

Tango

Adana mı Gaziantep mi Hatay mutfağı mı?

Duygusal cevap verirsem Adana ama gerçekçi cevabım Gaziantep mutfağı.

Kürek sporu mu daha zor futbol mu?

Net kürek, kürekte kazandığım kondisyonla üç kez 90 dakika futbol oynarım!

Asla yapmam dediğin bir spor dalı?

Atakan Arslan dövdüğü için demiyorum (gülerek) ama dövüş sporunu yapmam.

Survivor’da en unutulmaz anın ne oldu?

Şampiyon olma duygusu yaşanmaz

Acun Ilıcalı denilince aklına gelen ilk şey ne oluyor?

İnanılmaz saygınlık, hep bir şeylerin ilki olmak istiyor ve başarılı olmak istiyor. Kim gelirse gelsin herkese kapısı da açık.

Para mı prensipler mi?

Eğer para olsaydı karakterimden 50 kez taviz vermem gerekirdi, prensiplerim daha değerli tabii ki.

Beş sene sonra kendini nerede görüyorsun?

Kendime ait şubeleşen spor salonlarım olmuş ve para odaklı olmayıp herkesin verim alacağı bir ortam yaratmak, bir marka oluşturacağım ve 3-4 senedir spor salonumun ismini bile düşünüyorum.

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