OG, BMW Esports ile olan ortaklığını duyurdu

OG, Cloud9, Fnatic, T1, FunPlus Phoenix, ve G2 Esports gibi espor organizasyonlarıyla bir seneyi aşkın süredir ortaklık içinde.O G, birleşik rekabet kampanyası United in Rivalry Campaign için BMW Esports ile ortaklık kurarark bu organizasyonlar arasına bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü United in Rivalry kampanyasını genişletmek istediğini açıklayan BMW Esports, League of Legends oynamayan bir takımı topluluğa kattı. OG artık resmi maçlarında yarışırken BMW markasını ürünlerini kullanabilecek. Anlaşmanın detayları ise tarafların herhangi biri tarafından paylaşılmadı.

