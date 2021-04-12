MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriOG, BMW Esports ile olan ortaklığını duyurdu
GerieSpor OG, BMW Esports ile olan ortaklığını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

OG, BMW Esports ile olan ortaklığını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OG, BMW Esports ile olan ortaklığını duyurdu

OG, BMW Esports ile olan ortaklığını duyurdu ve ortaklıkta bulunan takımların bulunacağı Heroes of Rivalry mangası duyuruldu.

OG, Cloud9, Fnatic, T1, FunPlus Phoenix, ve G2 Esports gibi espor organizasyonlarıyla bir seneyi aşkın süredir ortaklık içinde.O G, birleşik rekabet kampanyası United in Rivalry Campaign için BMW Esports ile ortaklık kurarark bu organizasyonlar arasına bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü United in Rivalry kampanyasını genişletmek istediğini açıklayan BMW Esports, League of Legends oynamayan bir takımı topluluğa kattı. OG artık resmi maçlarında yarışırken BMW markasını ürünlerini kullanabilecek. Anlaşmanın detayları ise tarafların herhangi biri tarafından paylaşılmadı.

Bunun yanı sıra Cloud9, Fnatic, T1, FunPlus Phoenix ve G2 Esports ve OG, “Heroes of Rivalry” isminde bir mangada yer alacak. Manga ise Japon sanatçı Acky Bright tarafından yapılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi