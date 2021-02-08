Ofsayt tartışmalarını bitirecek 2 müthiş öneri

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ozan Tufan’ın kafayla attığı golün VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, futboldaki ‘ofsayt çizgisi’ tartışmasını yeniden alevlendirdi... TFF’nin Riva’daki VAR merkezinin yayıncı kuruluşa gönderdiği çizgi çekilmiş görüntüye karşılık, sarı lacivertli kulüp pozisyonun kale arkasından çekilen görüntüsünü Twitter’dan yayınlayıp, “Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR, izan VAR. Ofsayt YOK” dedi. Birinde ofsayt ‘var’, diğerinde ‘yok’ gibi görünen iki fotoğrafın da ortak noktası; pozisyonun içindeki Ozan Tufan ile Taylan Antalyalı arasındaki mesafenin milimetrelerle ölçülecek kadar yakın olması idi. Yani, gol geçerli sayılmış olsa bu sefer Galatasaray cephesi ‘ofsayt’ itirazında bulunacaktı. Yazarımız Murat Fevzi Tanırlı, 5 Şubat’ta Hürriyet’te yer alan yazısında, sadece Türkiye’de değil, VAR sisteminin uygulandığı tüm ülkelerde de bu tarz krizlere yol açan ‘milimetrik ofsayt’ konusunu ele alıp; ofsayt çizgisinin nasıl çekildiğini anlatmış ve tartışmaları sonlandıracak önerileri ifade etmişti.

iŞTE iNGiLiZLER TARAFINDAN KASIM AYINDA IFAB’A SUNULAN ÖNERiLER

1- Hollanda Futbol Federasyonu, kaleye en yakın noktadaki iki rakip oyuncunun arasındaki mesafenin 10 santimetre olmasını şart koşmuş durumda. 5’er santimlik mavi ve kırmızı çizgiler 1 milim dahi üst üste binerse ofsayt verilmiyor. İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Mike Riley, geçtiğimiz ekim ayında Hollanda’ya giderek, bu sistemin nasıl çalıştığını ve sonuçlarını araştırdı.

2- Efsane Fransız teknik direktör Arsene Wenger, savunma ile hücum oyuncularının birbirlerinden tamamen ayrı olması ve hiçbir uzuvlarının kesişmemesi halinde ofsayt verilmemesi gerektiğini önerdi.

VAR, OFSAYT ÇiZGiSiNi NASIL ÇEKiYOR?

1- Topun temas anının işaretlenmesi: VAR, belirlediği temas anı noktasını gösterir. Operatör sorar: “Topa temas anını işaretledim, doğru mudur?” VAR onaylarsa işaretlenir. Yanlışsa, “1 frame (saniyenin 25’te 1’i) geri veya ileri

alalım” gibi uyarılarda bulunur.

2- Savunma oyuncularının işaretlenmesi: Kaleye en yakın uzvu, VAR’ın manuel tespitiyle işaretlenir(el/kol içermeyen).

3- Hücum oyuncularının işaretlenmesi: Kaleye en yakın uzvu, VAR’ın yine manuel tespitiyle işaretlenir (el/kol içermeyen). Görüleceği üzere bir ofsayt tespitinde VAR hakeminin görüntüler üzerinden 3 manuel işlemi var. Teknoloji diye bilinen lakin insan gözü olan tespitler.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...