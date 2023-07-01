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Ofsayt kuralı değişiyor... Yeni ofsayt kuralı FIFA tarafından açıklandı.. 2 ülke uygulayacak

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Ofsayt kuralı değişiyor... Yeni ofsayt kuralı FIFA tarafından açıklandı.. 2 ülke uygulayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 17:46

Ofsayt kuralı için FIFA'dan önemli bir hamle geldi. Her yıl müsabakalarda çeşitli tartışmalara gebe bırakan ofsayt kuralı için FIFA, yeni bir düzenleme getirdiğini duyurdu. Vücudun belirli uzuvlarının önde olması durumunda ofsayt düdüğünü çaldıran kural, yeni haliyle bu yıl İsveç'te denenecek. İşte, FIFA'nın uygulayacağı yeni ofsayt kuralı

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FIFA, ofsayt pozisyonlarındaki tartışmaları önlemek için harekete geçti. Yeni ofsayt kuralı ile oyun akışının daha izlenilebilir hale gelmesini amaçlayan FIFA, bir futbolcunun tüm vücudunun defans hattının önünde olması durumunda ofsayt bayrağının kalkacağını, sadece diz veya omuz önde olması halinde ise ofsayt olarak kabul edilmeyeceğini açıkladı.

İTALYA VE İSVEÇ'TE PİLOT OLARAK UYGULANACAK

FIFA, yeni kuralın etkilerini test etmek amacıyla, ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulama gerçekleştirecek. Eğer bu uygulama istenilen sonuçları verirse, yeni kural tüm dünyadaki futbol müsabakalarında geçerli olacak.

FIFA'nın bu konuda atacağı adımların çözüm sunması halinde, ofsayt pozisyonlarındaki olumsuz tartışmaları ortadan kaldırması bekleniyor. 

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