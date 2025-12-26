Öfkesi yine başına dert oldu: Marcao'ya ağır fatura!

Haberin Devamı

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Sevilla'nın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya Real Madrid maçında yaşananlar nedeniyle ağır bir ceza verdi.

Beinsports'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; Marcao, karşılaşmanın ardından hakem Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik hakaretleri, sportmenlik dışı davranışı ve çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle toplam 6 maç men cezası aldı.

Disiplin Kurulu, hakemin maç raporunda yer alan ifadeleri esas alarak;

4 maç: Hakeme hakaret (Disiplin Talimatı'nın 99. maddesi),

1 maç: Tünele giderken topa vurması nedeniyle sportmenliğe aykırı davranış,

1 maç: Çift sarı karttan ihraç olmak üzere cezayı onadı.

🟥 Real Madrid maçında kırmızı kart gören Marcao, 6 maç ceza aldı.



🔹 Hakeme hakaret: 4 maç

🔹 İkinci sarıdan kırmızı kart: 1 maç

🔹 Dördüncü hakemin bulunduğu alanda tepki için topa vurmak: 1 maç

Bu karar doğrultusunda Marcao'nun Şubat ayının ortasına kadar forma giyemeyeceği, sahalara dönüşünün ise 15 Şubat hafta sonunda oynanacak Alaves maçında olmasının beklendiği belirtildi.

Sevilla cephenin karara Tahkim Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunuyor ancak haberde, cezanın düşürülme ihtimalinin oldukça düşük olduğu, en fazla topa vurma nedeniyle verilen 1 maçlık cezada indirim olabileceği vurgulandı.

Sevilla, Marcao'yu 2022 yazında Galatasaray'dan 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.