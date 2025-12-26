×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Öfkesi yine başına dert oldu: Marcao'ya ağır fatura!

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Real Madrid#Marcao
Öfkesi yine başına dert oldu: Marcaoya ağır fatura
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 17:25

İspanya La Liga'da Real Madrid'le Sevilla'nın karşı karşıya geldiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao 6 maç cezaya çarptırıldı.

Haberin Devamı

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Sevilla'nın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya Real Madrid maçında yaşananlar nedeniyle ağır bir ceza verdi.

Beinsports'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; Marcao, karşılaşmanın ardından hakem Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik hakaretleri, sportmenlik dışı davranışı ve çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle toplam 6 maç men cezası aldı.

Gözden KaçmasınFutbolda bahis soruşturmasındaki Kasımpaşa-Samsunspor maçında neler yaşandı 8 dakikada 2 penaltı kaçmıştıFutbolda bahis soruşturmasındaki Kasımpaşa-Samsunspor maçında neler yaşandı? 8 dakikada 2 penaltı kaçmıştıHaberi görüntüle

Disiplin Kurulu, hakemin maç raporunda yer alan ifadeleri esas alarak;

4 maç: Hakeme hakaret (Disiplin Talimatı'nın 99. maddesi),

1 maç: Tünele giderken topa vurması nedeniyle sportmenliğe aykırı davranış,

1 maç: Çift sarı karttan ihraç olmak üzere cezayı onadı.

Bu karar doğrultusunda Marcao'nun Şubat ayının ortasına kadar forma giyemeyeceği, sahalara dönüşünün ise 15 Şubat hafta sonunda oynanacak Alaves maçında olmasının beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

Öfkesi yine başına dert oldu: Marcaoya ağır fatura

Sevilla cephenin karara Tahkim Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunuyor ancak haberde, cezanın düşürülme ihtimalinin oldukça düşük olduğu, en fazla topa vurma nedeniyle verilen 1 maçlık cezada indirim olabileceği vurgulandı.

Sevilla, Marcao'yu 2022 yazında Galatasaray'dan 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Liga#Real Madrid#Marcao

BAKMADAN GEÇME!