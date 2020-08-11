Ödül senin Sergen Yalçın

Spor Arena - İsmail Er | İçinde bulunduğu maddi darboğazı aşmak için çalışan Beşiktaş Kulübü, ‘Bırakmam Seni’ kampanyası kapsamında önceki gece Vodafone Park’ta düzenlediği ‘Ödül Senin’ gecesinde topladığı destekle sezon öncesi büyük moral buldu. Demirören Medya Grubu’nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk üstlendi. Geceye teknik direktör Sergen Yalçın, sanat dünyasından Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı, Onur Buldu gibi pekçok ünlü isim katıldı.

"ERSİN'E HİÇ GÜVENMİYORUM"

Organizasyonda gelen telefonları cevaplayan Sergen Yalçın gerek arayanlarla gerekse stüdyodaki konuklarla yaşadığı diyaloglarla adeta gecenin yıldızı oldu. Yalçın, “Biz paraları toplayacağız, sen de bizi şampiyon yapacak mısın?” diye soran Hülya Avşar’a “Parayı toplayacağız inşallah bu gece. 1 milyondan az verenle muhatap olmam” dedi.

Yalçın, yayında “Sergen Hoca sana çok güveniyor, seninle rekabet edecek tecrübeli bir kaleci alınmasını istiyor, neler düşünüyorsun” sorusu sorulan Ersin Destanoğlu’na “Hiç güvenmiyorum” diyerek takıldı.

SMS'LER 400 BİNİ AŞTI

Yine yayın sırasında Damla Uğurtürk’ün Sergen Yalçın’a “Sanırım büyük bir meblağ geldi” demesine üzerine başarılı teknik adamın “Meblağ bana geldi, aramızda hallettik” demesi gülüşmelere neden oldu.

Gecede Beşiktaşlılar 156 bin adet SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 bin adet Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verdi. ‘Bırakmam seni’ kampanyasının başladığı 12 Haziran 2020 tarihinden bu yana toplam bağış miktarı 427.683 SMS, toplam destek tutar ise 150 Milyon TL’ye yaklaştı. Program boyunca GSM hatlarından ‘Bırakmam’ yazıp 1903’e mesaj atan izleyiciler ‘Ödül Senin’ isimli çekilişe katılmaya hak kazandılar.

"SEN BEN YOK BEŞiKTAŞ VAR"

Eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi olan ve siyah beyazlıların son seçimli genel kurulunda Serdar Adalı’nın listesinde yer alarak Ahmet Nur Çebi’ye karşı yarışan Hüseyin Yücel, "Bırakmam Seni" kampanyasına en büyük desteği veren isimlerden oldu. Yücel, siyah beyazlıların kuruluş tarihine ithafen 1 milyon 903 bin TL’lik bağış yaptı. Yücel’in, telefonla bağlandığı canlı yayında bağış yaparken söylediği “Sen ben yok Beşiktaş var” sözleri Vodafone Park’ta bulunanlardan alkış aldı.

"ZOR DURUMDAKİLERİN BAĞIŞI İADE EDİLECEK"

Organizasyonun sunuculuğunu yapan isimlerden, sıkı bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, "Katılım beklentimizin üstündeydi. Hem duygusal hem de faydalı bir gece oldu. Özellikle Beşiktaşlı olmayanların yardımları çok anlamlıydı" dedi.

Zor durumda olan insanların yaptıkları bağışların tespit edilmesi halinde iade edileceğinin altını çizen Erdoğan, "Yine de tabii ki çok anlamlı. Gözleri dolduran bir şey o. Aşk böyle bir şey işte" diye konuştu.

İŞ ADAMLARINDAN BAĞIŞ YAĞDI

Gecenin en dikkat çeken bağışı Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’tan geldi. Koç, Siyah-beyazlı kulübe 10 milyon TL bağışladı. Diğer önemli bağışlar şöyle:

Ahmet Nur Çebi: 5 milyon TL

BJK Yönetim Kurulu: 5 milyon TL

Çebi Ailesi: 2 milyon TL

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği: 2 milyon TL

Nevzat Demir: 2 milyon TL

Cemil Kazancı: 2 milyon TL

Hüseyin Yücel: 1 milyon 903 bin TL

Umut Tahir Güneş: 1 milyon TL

Tevfik Yamantürk: 1 milyon TL

Ömer Dalgakıran: 1 milyon TL

Sait Ulusoy: 1 milyon TL

Fatih Avşar: 1 milyon TL

Celal Aral: 1 milyon TL

Hakan Aydın: 1 milyon TL

EZELİ RAKİPLERDEN DESTEK

Gecede farklı takım taraftarlarının bağışları da öne çıktı. Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Çalışkan 200 bin TL, Trabzonsporlu iş insanı Nevzat Aydın 200 bin TL, Fenerbahçeli Cem Yılmaz 20 bin TL katkıda bulundu. Geceye katılan Hülya Avşar kampanyaya 50 bin TL destek verirken, Murat Boz 100 bin TL, Barış Murat Yağcı hayranları ise 125 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Haluk Levent de 150 bin TL bağışlayacağının sözünü verdi.