Ödül senin Sergen Yalçın
Beşiktaş'ın haziran ayında başlattığı ‘Bırakmam Seni’ organizasyonunda önceki gün düzenlenen ‘Ödül Senin’ gecesi büyük ilgi gördü. Teknik direktör Sergen Yalçın ve birçok ünlü isim telefonda bağış toplarken, 156 bin SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 bin Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verildi. Genç teknik adam 'Ödül senin' gecesine esprileriyle damga vurdu. Beşiktaş'ta toplanan para 150 milyon lirayı aştı.
Spor Arena - İsmail Er | İçinde bulunduğu maddi darboğazı aşmak için çalışan Beşiktaş Kulübü, ‘Bırakmam Seni’ kampanyası kapsamında önceki gece Vodafone Park’ta düzenlediği ‘Ödül Senin’ gecesinde topladığı destekle sezon öncesi büyük moral buldu. Demirören Medya Grubu’nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk üstlendi. Geceye teknik direktör Sergen Yalçın, sanat dünyasından Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı, Onur Buldu gibi pekçok ünlü isim katıldı.
"ERSİN'E HİÇ GÜVENMİYORUM"
Organizasyonda gelen telefonları cevaplayan Sergen Yalçın gerek arayanlarla gerekse stüdyodaki konuklarla yaşadığı diyaloglarla adeta gecenin yıldızı oldu. Yalçın, “Biz paraları toplayacağız, sen de bizi şampiyon yapacak mısın?” diye soran Hülya Avşar’a “Parayı toplayacağız inşallah bu gece. 1 milyondan az verenle muhatap olmam” dedi.
Yalçın, yayında “Sergen Hoca sana çok güveniyor, seninle rekabet edecek tecrübeli bir kaleci alınmasını istiyor, neler düşünüyorsun” sorusu sorulan Ersin Destanoğlu’na “Hiç güvenmiyorum” diyerek takıldı.
SMS'LER 400 BİNİ AŞTI
Yine yayın sırasında Damla Uğurtürk’ün Sergen Yalçın’a “Sanırım büyük bir meblağ geldi” demesine üzerine başarılı teknik adamın “Meblağ bana geldi, aramızda hallettik” demesi gülüşmelere neden oldu.
Gecede Beşiktaşlılar 156 bin adet SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 bin adet Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verdi. ‘Bırakmam seni’ kampanyasının başladığı 12 Haziran 2020 tarihinden bu yana toplam bağış miktarı 427.683 SMS, toplam destek tutar ise 150 Milyon TL’ye yaklaştı. Program boyunca GSM hatlarından ‘Bırakmam’ yazıp 1903’e mesaj atan izleyiciler ‘Ödül Senin’ isimli çekilişe katılmaya hak kazandılar.
"SEN BEN YOK BEŞiKTAŞ VAR"
Eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi olan ve siyah beyazlıların son seçimli genel kurulunda Serdar Adalı’nın listesinde yer alarak Ahmet Nur Çebi’ye karşı yarışan Hüseyin Yücel, "Bırakmam Seni" kampanyasına en büyük desteği veren isimlerden oldu. Yücel, siyah beyazlıların kuruluş tarihine ithafen 1 milyon 903 bin TL’lik bağış yaptı. Yücel’in, telefonla bağlandığı canlı yayında bağış yaparken söylediği “Sen ben yok Beşiktaş var” sözleri Vodafone Park’ta bulunanlardan alkış aldı.
"ZOR DURUMDAKİLERİN BAĞIŞI İADE EDİLECEK"
Organizasyonun sunuculuğunu yapan isimlerden, sıkı bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, "Katılım beklentimizin üstündeydi. Hem duygusal hem de faydalı bir gece oldu. Özellikle Beşiktaşlı olmayanların yardımları çok anlamlıydı" dedi.
Zor durumda olan insanların yaptıkları bağışların tespit edilmesi halinde iade edileceğinin altını çizen Erdoğan, "Yine de tabii ki çok anlamlı. Gözleri dolduran bir şey o. Aşk böyle bir şey işte" diye konuştu.
İŞ ADAMLARINDAN BAĞIŞ YAĞDI
Gecenin en dikkat çeken bağışı Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’tan geldi. Koç, Siyah-beyazlı kulübe 10 milyon TL bağışladı. Diğer önemli bağışlar şöyle:
Ahmet Nur Çebi: 5 milyon TL
BJK Yönetim Kurulu: 5 milyon TL
Çebi Ailesi: 2 milyon TL
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği: 2 milyon TL
Nevzat Demir: 2 milyon TL
Cemil Kazancı: 2 milyon TL
Hüseyin Yücel: 1 milyon 903 bin TL
Umut Tahir Güneş: 1 milyon TL
Tevfik Yamantürk: 1 milyon TL
Ömer Dalgakıran: 1 milyon TL
Sait Ulusoy: 1 milyon TL
Fatih Avşar: 1 milyon TL
Celal Aral: 1 milyon TL
Hakan Aydın: 1 milyon TL
EZELİ RAKİPLERDEN DESTEK
Gecede farklı takım taraftarlarının bağışları da öne çıktı. Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Çalışkan 200 bin TL, Trabzonsporlu iş insanı Nevzat Aydın 200 bin TL, Fenerbahçeli Cem Yılmaz 20 bin TL katkıda bulundu. Geceye katılan Hülya Avşar kampanyaya 50 bin TL destek verirken, Murat Boz 100 bin TL, Barış Murat Yağcı hayranları ise 125 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Haluk Levent de 150 bin TL bağışlayacağının sözünü verdi.
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