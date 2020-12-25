Ocak transfer pazarı canlandı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor...

Emre Taşdemir: 25 yaşındaki sol bek oyuncusunun sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona eriyor. 2019’dan beri Galatasaray formasını giyen sol bek futbolcusu sık sakatlık yaşamasa Türkiye’nin en potansiyelli sol bek oyuncularından birisi olarak görülüyor. Emre Taşdemir’in güncel piyasa değeri 850.000 Euro.

Fatih Kuruçuk: Galatasaray’ın ısrarla istediği ve transferi için sezon sonunu beklediği 22 yaşındaki Fatih Kuruçuk’un Fatih Karagümrük’le sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2017/18 sezonundan beri Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk, 1.92 boyuyla ön plana çıkarken güncel piyasa değeri 1.200.000 Euro.







Ömer Faruk Beyaz: Avrupa takımlarının adeta pusuya yattığı Ömer Faruk Beyaz’In Fenerbahçe’yle kontratı sezon sonunda sona eriyor. On numara mevkisinde oynayan 17 yaşındaki genç yıldız adayının sezon sonunda aynı Galatasaray’da Mustafa Kapı da olduğu gibi Avrupa’ya transfer olacağı konuşuluyor. Ömer Faruk Beyaz’In güncel piyasa değeri 1.000.000 Euro.

Günay Güvenç: Gaziantep FK’Nın aynı zamanda kaptanı olan tecrübeli kaleci Günay Güvenç’in takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2018 yılından beri Gaziantep FK’nın formasını giyen tecrübeli eldivenin peşinde tüm Süper Lig takımları pusuda bekliyor. Günay Güvenç’in piyasa değeri 1.300.000 Euro.

Alpaslan Öztürk: 4 büyük takımların transfer gözdesi olan Alpaslan Öztürk’ün kulübü Göztepe’yle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Hem sağ bek, hem ön libero hem de stoperde forma giyen 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk, 2 senedir Göztepe forması giyiyor. Alpaslan Öztürk’ün güncel piyasa değeri 2.000.000 Euro.







Aytaç Kara: Fatih Terim’in ısrarla Galatasaray’a istediği 27 yaşındaki merkez orta saha Aytaç Kara’Nın Kasımpaşa’Yla bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 2 sezondur Kasımpaşa forması giyen Aytaç’ın güncel piyasa değeri 2.200.000 Euro.

Selim Ilgaz: Hatayspor’da 4 sezondur forma giyen başarılı sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz’In sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sol ayağını kullanan çift kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilgilendiği biliniyor. Selim Ilgaz’ın güncel piyasa değeri 2.200.000 Euro.

Salih Uçan: Galatasaray ve Beşiktaş’ın transferi için çok uğraştığı Salih Uçan’ın kulübü Alanyaspor’la sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Piyasa değeri 3.000.000 Euro olan 26 yaşındaki Salih Uçan, 2 sezondur Alanyaspor’da oynuyor.

Mehmet Topal: 2 sezondur Başakşehir forması giyen ve Süper Lig’in en tecrübeli futbolcularından olan Mehmet Topal’ın da sözleşmesii sezon sonunda sona ediyor. Üç farklı takımla Süper Lig şampiyonu olan ilk futbolcu olan 34 yaşındaki önliberoyla oyuncusunun güncel piyasa değeri 700.000 Euro.

Güray Vural: Gaziantep FK’nın önemli oyuncularından olan sol kanat oyuncusu Güray Vural’ın sözleşmesi sona eriyor. Aynı zamanda sol bekte de forma giyebilen Güray Vural 2 yıldır Güney temcilcisinde oynarken güncel piyasa değeri 700.000 Euro.

Atakan Çankaya: Düşme mücadelesi veren Ankaragücü’nün sezon başında Ankaraspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki önliberoyla oyuncusu Atakan Çankaya’Nın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Atakan’ın güncel piyasa değeri 800.000 Euro.

Dorukhan Toköz: Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla başta Avrupa kulüpleri olmak üzere Fenerbahçe de ilgileniyor. 6.000.000 Euro değerindeki futbolcuyla beşiktaş da sözleşme uzatmak istese de 3 yıldır formasını giydiği Beşiktaş’la sözleşme uzatmayacağı konuşuluyor.

Bu futbolculara ek olarak Galatasaray’da Ömer Bayram, Emre Akbaba, Arda Turan; Fenerbahçe’den Gökhan Gönül’Ün de sözleşmesi sona ererken bu oyuncuların kulüpleriyle yeni sözleşme imzalamalarına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)

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