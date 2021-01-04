Ocak 2021’de Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar
Ocak 2021’de Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar açıklandı.
Ocak 2021'in başlamasıyla birlikte Microsoft, sonunda Xbox Game Pass hizmetine verilen paranın karşılığını veren oyunların ekleneceğini duyurdu.
Microsoft, aşağıdaki oyunları Xbox Game Pass'e abone olan herkes için Game Pass Kitaplığına ekleyecek:
Killer Queen Black (5 Ocak)
Cyber Shadow (26 Ocak)
The Medium (28 Ocak) – Sadece Xbox Series X/S için
Yakuza 3, 4 ve 5 Remastered (28 Ocak)
Microsoft Yakuza 3, 4 ve 5'i bilgisayar çıkışıyla aynı anda Game Pass’e getiriyor olacak.
2021’de Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar:
Halo Infinite (2021)
Psychonauts 2 (2021)
The Gunk (Xbox One, Xbox Series X, ve PC, Eylül 2021)
As Dusk Falls (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Avowed (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Elder Scrolls 5 (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Everwild (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Fable (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Forza Motorsport (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Microsoft Flight Simulator (PC 18 Ağustos, 2020, Xbox tarihi daha açıklanmadı)
State of Decay 3 (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Scorn (Xbox Series X, tarih daha belli değil)
Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series X, Xbox One, tarih daha açıklanmadı)
S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Starfield (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
Warhammer 40,000: Darktide (Xbox Series X ve PC, tarih daha açıklanmadı)
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