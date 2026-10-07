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Obradovic'ten Fenerbahçe açıklaması: 'Önümüzde çok zor bir maç var, dikkatli olmalıyız!'

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Fenerbahçe Tarfin#Panathinaikos
Obradovicten Fenerbahçe açıklaması: Önümüzde çok zor bir maç var, dikkatli olmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 16:21

EuroLeague'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe Tarfin'i konuk edecek olan Panathinaikos'ta başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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Panathinaikos EuroLeague'in 4. hafta maçında yarın Fenerbahçe Tarfin'i konuk edecek.

Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

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Panathinaikos başantrenörü Zeljko Obradovic'in karşılaşma öncesi açıklamaları şu şekilde oldu:

"Çok iyi oynayan bir takımla karşı karşıyayız. Sadece savunmada değil, kadroda da birçok seçenekleri var. Saras var. Çok fazla seçenekleri var, önümüzde çok zor bir maç var. Birkaç oyuncuyu değiştirdiler ve asıl sorun savunmaları olacak. Dikkatli olmalıyız, çünkü çok farklı taktikler uyguluyorlar. Önümüzde zor bir maç var."

Obradovicten Fenerbahçe açıklaması: Önümüzde çok zor bir maç var, dikkatli olmalıyız

Fenerbahçe'nin bu sezon daha hızlı oynayıp oynamadığı hakkında:

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“Aynı şekilde oynuyorlar, daha hızlı değil.”

Şu ana kadar en zor maç olup olmadığına ilişkin:

“Her maç zordur. EuroLeague’de daha önemli ya da önemsiz maçlar yoktur. Fenerbahçe’nin nasıl oynadığını biliyoruz, hazırlıklı olmalıyız.”

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Sakat oyuncular hakkında:

“Fall ve Rogkavopoulos antrenman yaptı. Diğerleri, yani Sloukas, Nunn ve Juancho hazır değil. Hazır olan bazı oyuncularımız var. Diğerleri konusunda sabırlı olacağız, onları zorlamayacağız.”

Obradovicten Fenerbahçe açıklaması: Önümüzde çok zor bir maç var, dikkatli olmalıyız

Jasikevicius hakkında: 

"Detaylara önem veriyor, takımını her zaman iyi hazırlıyor. Maçlar sırasında da çalışıyor. Aldığı molalar takımına yardımcı oluyor. Net fikirleri var."

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#Euroleague#Fenerbahçe Tarfin#Panathinaikos

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