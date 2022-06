Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'dan tarihi karar! Perde arkasındaki kritik Euroleague detayı...

Haberin Devamı

Adriyatik Ligi finallerinde ezeli rakibi Kızılyıldız'a 3-2 yenilerek mağlup olan Partizan, radikal bir karara imza attı.

Sırp ekibi, Adriyatik Ligi finallerini ikinci sırada tamamlarken seriye basketboldan ziyade tribün olayları damga vurmuştu.

Olaylı final serisinin ardından Partizan, holiganizmin önüne geçebilmek amacıyla önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Sırbistan Basketbol Ligi playofflarından çekilme kararı aldı.

Kulüp yayın organlarından "Holiganizmi basketboldan atma” başlığı ile yapılan resmi açıklamada kulübün bu organizasyonda yer almayacağı duyuruldu.

PARTİZAN YÖNETİMİ EUROLEAGUE ORGANİZASYONUNU DA DÜŞÜNDÜ: WILD CARD İDDİASI...

Partizan yönetimi bu kararın gelecek yıl Euroleague’de iki Belgrad ekibinin yer alabilmesi açısından önemli bir adım olarak görüyor.

Sırp basınında yer alan iddialara göre; Adriyatik Ligi'ni Kızılyıldız'ın ardından ikinci tamamlayan Partizan'a Euroleague katılımı için Wild Card verilecek.

Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan final serisinde hakemler, sahaya atılan yabancı ve patlayıcı maddeler nedeniyle birçok defa soyunma odasına gittiler.

Uzun dönem Panathinaikos ve Fenerbahçe'de görev alan ve başantrenörlüğe 1 yıl ara verdikten sonra Partizan’ın başına geçen efsanevi başantrenör Zeljko Obradovic yaşanan tribün olaylarını sert bir dille kınamıştı.

"PROBLEM BEN İSEM GİDERİM"



EuroCup son 16 turunda 19 bin taraftarı önünde Frutti Extra Bursaspor'a kaybeden ve elenen Sırp ekibi Partizan'ın efsanevi başantrenörü Zeljko Obradovic, mücadelenin ardından Bursaspor'un hakkını teslim ederken "Bursa'yı galibiyeti nedeniyle kutluyorum. Bu gerçek bir eleme maçıydı. Oyuncular ve taraftarlar için üzgünüm. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum. Saha içerisinde olan her şey benim sorumluluğumdur. Detaylar girmek istemiyorum ama bu turu rahatlıkla geçmeliydik. Ancak, geçemedik. 1 yıl boyunca bu maç için mücadele ettik ama olmadı." şeklinde konuşmuştu.



"AKLIMDA YENİLMEK YOKTU"

Efsane Sırp antrenör Obradovic, "Bunun tek maç olduğunu biliyorduk ve en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Her zaman oyuncularımı savunurum. Daha önceki birçok maçta da böyle oldu. Antrenör heyetim de muhteşem. Her şeyi denedik ama yeterli olmadı. Bu sezon her şey yolunda gidiyordu, ta ki Kızılyıldız ile oynadığımız kupa finaline kadar. Tüm Partizanlılar'ın Kızılyıldız'ı geçip kupa almak istediğini biliyorum. Kulüp başkanının harcadığı enerjiyi ve parayı da biliyorum. Maç sonunda soyunma odasına gittim ve oyuncularıma söyleyeceğim şeyleri bile bulamadım. Sadece bir sonraki antrenmanın zamanını söyleyebildim. Çünkü kafamda hiçbir şey yoktu. Hiçbir fikrim yoktu. Böyle biteceğini hiç düşünmemiştim. Bu sezon harika işler başararak buraya gelmiştik." sözleriyle konuşmasını sürdürmüştü.

FENERBAHÇE İLE 7 YILDA 11 KUPA

Fenerbahçe'nin başında 507 maça çıkan Sırp çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımla 7 yılda 11 kupa kazandı.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirme başarısı gösteren ilk ve tek başantrenör olan Obradovic, sarı-lacivertlilerle bu alanda önemli rekorlar kırmayı da başardı. Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 11 kupayı müzesine götürdü.

