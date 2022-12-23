Obradovic ve Itoudis, Fenerbahçe ile Partizan'ın maçında buluştu

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Fenerbahçe Beko’dan ayrıldıktan sonra ikinci kez Ülker Spor Salonu’na gelen Zeljko Obradovic, duygu dolu anlar yaşadı.

Daha önce İstanbul Cup’ta Partizan’ın koçu olarak eski takımına karşı sahaya çıkan Obradovic, dün akşam THY Euroleague maçında sınav verdi. Partizan’ın önceki gün İstanbul’da yaptığı antrenman sonrası Fenerbahçe’de yıllarca birlikte çalıştığı antrenörler ve idarecilerle bir araya gelen Obradovic, Ülker Spor Salonu’ndaki basketbol müzesini de gezdi ve anı defterini imzaladı.

Bu buluşmada Obradovic’in, yıllarca yardımcılığını yapan Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris İtoudis ile samimiyeti ve dostluğu da dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin dün Partizan ile oynadığı maç öncesi Obradovic’e çiçek ve çeşitli hediyeler sunuldu.