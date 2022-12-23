Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Obradovic ve Itoudis, Fenerbahçe ile Partizan'ın maçında buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Partizan#Itoudis
Obradovic ve Itoudis, Fenerbahçe ile Partizanın maçında buluştu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Itoudis ile Zeljko Obradovic bir araya geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko’dan ayrıldıktan sonra ikinci kez Ülker Spor Salonu’na gelen Zeljko Obradovic, duygu dolu anlar yaşadı.

Daha önce İstanbul Cup’ta Partizan’ın koçu olarak eski takımına karşı sahaya çıkan Obradovic, dün akşam THY Euroleague maçında sınav verdi. Partizan’ın önceki gün İstanbul’da yaptığı antrenman sonrası Fenerbahçe’de yıllarca birlikte çalıştığı antrenörler ve idarecilerle bir araya gelen Obradovic, Ülker Spor Salonu’ndaki basketbol müzesini de gezdi ve anı defterini imzaladı.

Bu buluşmada Obradovic’in, yıllarca yardımcılığını yapan Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris İtoudis ile samimiyeti ve dostluğu da dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin dün Partizan ile oynadığı maç öncesi Obradovic’e çiçek ve çeşitli hediyeler sunuldu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Halil Umut Meleri birlikte atadıFenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Halil Umut Meler'i birlikte atadıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Partizan#Itoudis

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık