Obradovic sonrası flaş yorumlar: 'Fenerbahçe bu yoldan asla dönmez'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Zeljko Obradvic’in başantrenörlük görevinden ayrılmasıyla birlikte basketbol camiasında Fenerbahçe Beko’nun bu yeni süreçten nasıl çıkacağı konuşuluyor. Yaklaşık 7 senedir süregelen ve EuroLeague şampiyonluğuyla taçlanan başarılı form çizgisine bağlı olarak ismi Barcelona, CSKA Moskova, Real Madrid, Olympiakos gibi Avrupa devleriyle anılan kulübün, Sırp teknik adamın ayrılması ve yönetimin bütçe daraltmasına gitmesiyle birlikte bu seviyede kalıp kalamayacağı tartışılıyor. HÜRRİYET olarak biz de sarı lacivertlilerin sembol isimlerini ve basketbolun duayenlerine Obradovic sonrası Fenerbahçe’yi nasıl bir sürecin beklediğini sorduk.

AYDIN ÖRS: DOĞRU SEÇİMİ YAPACAKLARDIR

F.Bahçe çok büyük bir kulüptür. Bulunduğu çizgiden geri geleceğini hiç zannetmiyorum. Mutlaka çözümünü bulacak ve en doğru seçimi yapacaktır. F.Bahçe gibi bir kulüpte herkes çalışmak ister. En doğru seçimi yapacaklarına inanıyorum.

MİRSAD TÜRKCAN: BU KULÜPTEN KİMLER GELDİ GEÇTİ

Obradovic çok büyük hoca, hatta bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hocasıdır. Fenerbahçe’ye çok şeyler katmıştır ve bir ekol yaratmıştır. Gidişine hepimiz çok üzüldük bunlar ancak kulüplerde olagelen şeylerdir. Ben de basketbolu bırakınca çok üzülmüştüm ama benden sonra ne oyuncular ne hocalar gelip geçti. Burada aslolan kulüptür, Fenerbahçe’dir. Bu kulüp, bu camia 15 yıl önce çıktığı bu yoldan asla dönmez, dönemez. Zaten Başkan Ali Koç’un da Fenerbahçe basketbolunu daha ilerilere taşımayı hayal ettiğini çok iyi biliyorum. Doğru bir adım atılarak aynı çizgide kalınacak ve Fenerbahçe hep Avrupa’nın zirvesinde olmaya devam edecektir.

MURAT DİDİN: OBRADOVIC VE F.BAHÇE ÇOK ŞANSLIYDI

Obradovic, kimsede olmayan, yıllarca olmayacak apoletleri ile geldi İstanbul’a... Fenerbahçe çok şanslıydı, zirve hedefinde böyle bir lideri olduğu için... Obra da çok şanslıydı. Murat Ülker’in temellerini attığı harika bir salona ve orayı full inançla dolduran, aile duygusuna sahip çok özel bir taraftara sahip olduğu için... Obradoviç’e herkes sevgilerini, teşekkürlerini sunarken, bu yaratılan özel değerlerin her daim büyüyeceğine inananlardanım... Yıllardır üretilen çabaların, başarıların korunması kulüplerin marka değerini artırır sezonlar boyu... Açılan bu yol her daim zirve yarışına adaydır.

MURAT MURATHANOĞLU: ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE OLACAK

Hoca nereden ayrılsa orada maalesef bir yıkım yaşanıyor. Fenerbahçe’de de böyle bir durum yaşanabilir. Obradovic’in en büyük özelliği devamlılıktır. Şimdi yepyeni bir takım, yapyeni bir hoca, yepyeni bir düzen ve daha düşük bir bütçe olacak. Artık birçok şeyin doğru gitmesi gerekiyor. Seçilen oyuncular arasında takımı sırtlayacak, diğerlerini de yukarı çekecek bir oyuncunun bulunması gerekiyor. Bu elbette ki olabilir ancak artık çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimiz de kesin.