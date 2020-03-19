Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,
Obradovic parasını peşin aldı, oyunculara ödeme yapılmadı
Fenerbahçe’de sadece kadın basketbolcular değil, erkek basketbolcular da mali sorunlar yaşıyor...
Tıpkı futbol takımı gibi kötü bir sezon geçiren sarı lacivertli ekipte sadece Koç Zeljko Obradovic’in parasının peşin olarak ödendiği, oyuncuların ise en az 2 aylık alacaklarının verilemediği iddia edildi.
Basketbolcuların ödemelerde yapılan bu ayrım nedeniyle kızgın oldukları da ifade ediliyor.
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