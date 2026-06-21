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Obradovic Panathinaikos'a geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Panathinaikos#Zeljko Obradovic#Basketbol
Obradovic Panathinaikosa geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 14:59

Panathinaikos'ta Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi.

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Kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki Sırp başantrenör Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.

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Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı.

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Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.

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#Panathinaikos#Zeljko Obradovic#Basketbol

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