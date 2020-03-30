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Basketbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Obra asil bir karakterdir bu şekilde gitmez!’

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‘Obra asil bir karakterdir bu şekilde gitmez!’
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F.Bahçeli idarecilerden iddialara yalanlama...

SALGIN tedbirleri kapsamında ülkesi Sırbistan’a giden F.Bahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradoviç için “Türkiye defterini kapattı, bir daha dönmez” yorumları yapılsa da sarı lacivertli yönetim bu yönden hiçbir endişe taşımıyor. Hürriyet’e konuşan idareciler, “Tanıdığımız Obradoviç asil bir karakterdir asla böyle gitmez.

Ailesi için endişe ediyor, bu nedenle ülkesine gitti. Obradoviç kesinlikle dönecek, takım da şampiyon alacak, EuroLeague’de de dörtlü finale kalacağız. Zaten dikkat ederseniz tek bavulla gitti. Sözleşmesi sezon sonu bittiği ve henüz yeni sözleşme imzalanmadığı için bu tarz spekülasyonlar yapılıyor” dediler. 

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