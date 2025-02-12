O pozisyon infial yaratmıştı... Galatasaray'dan Eren Elmalı'nın tanıtım videosunda Trabzonspor maçına gönderme!

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Galatasaray, Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı için transfer videosu yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, “#Hedef25 yolunda çizgimiz net!” başlığıyla paylaştığı Eren Elmalı transfer videosunda, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına gönderme yaptı. Videoda, Eren Elmalı’nın o karşılaşmada çizgiden çevirdiği pozisyona atıfta bulunuldu.

NE YAŞANMIŞTI?

Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesi sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı'nın topu içeriden mi yoksa dışarıdan mı çevirdiği uzun süre tartışma konusu olmuştu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;