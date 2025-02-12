×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

O pozisyon infial yaratmıştı... Galatasaray'dan Eren Elmalı'nın tanıtım videosunda Trabzonspor maçına gönderme!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Trabzonspor#Eren Elmalı
O pozisyon infial yaratmıştı... Galatasaraydan Eren Elmalının tanıtım videosunda Trabzonspor maçına gönderme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 20:31

Galatasaray, Transferin son günü Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı için transfer videosu yayınladı. Söz konusu videoda yapılan gönderme gözlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı için transfer videosu yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, “#Hedef25 yolunda çizgimiz net!” başlığıyla paylaştığı Eren Elmalı transfer videosunda, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına gönderme yaptı. Videoda, Eren Elmalı’nın o karşılaşmada çizgiden çevirdiği pozisyona atıfta bulunuldu.

Gözden KaçmasınGalatasarayın yeni transferine çarpıcı yorum: Taraftarlar boyundan şüphe etmesin | 8 milyon euro pahalı mı geliyorGalatasaray'ın yeni transferine çarpıcı yorum: Taraftarlar boyundan şüphe etmesin | 8 milyon euro pahalı mı geliyor?Haberi görüntüle

NE YAŞANMIŞTI?

Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesi sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı'nın topu içeriden mi yoksa dışarıdan mı çevirdiği uzun süre tartışma konusu olmuştu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Trabzonspor#Eren Elmalı

BAKMADAN GEÇME!