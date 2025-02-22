O penaltıda Mertens de kaybetti!

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Trendyol Süper Lig’de 9 Şubat 2025’te oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın 34. dakikada sahadan çekilmesi sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada büyük yankı yarattı. Çekilme kararını veren mavi lacivert beyazlı kulübün başkanı Murat Sancak, bu şok kararı almalarının 1 numaralı sebebinin müsabakanın 11. dakikasında Galatasaraylı Dries Mertens’in ceza sahasında yerde kalması sonucu verilen penaltı olduğunu açıkladı.

SANCAK, "ÇEKİLMEMİZİN SEBEBİ KENDİNİ YERE ATAN MERTENS'TİR" DEMİŞTİ

"Bu akşamın sebebi Mertens’tir” ifadesini kullanan Sancak, sözlerine, “Galatasaray’ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi bir oyuncu penaltı için kendini yere atmasın” diye devam etmişi. Günlerce futbol gündeminin 1 numarasını işgal eden bu çekilme kararı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor’a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme, kulüp başkanı Murat Sancak’a da 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verdi.

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ADANA DEMİRSPOR VE MURAT SANCAK AĞIR CEZALARA ÇARPTIRILDI

Türk futbol tarihine geçen bu karşılaşmada kaybeden taraf sadece Akdeniz kulübü ve başkanı Sancak olmadı... Adana Demirspor’un tepki gösterdiği penaltı pozisyonunun kahramanı Dries Mertens’in de ciddi bir maddi kayba uğradığı ortaya çıktı... Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri konusunda dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Ünilever, Belçikalı futbolcu ile bir sahanın açılış törenine katılması karşılığında 50 bin dolara anlaşma yapmıştı.

FİRMA, BELÇİKALI FUTBOLCUYLA BAŞKA REKLAM ANLAŞMALARI PLANLIYORDU

Firma, sarı kırmızılı taraftarların en çok sevdiği futbolcular arasında yer alan Mertens ile ayrıca ilerleyen dönemde başka reklam filmi anlaşmaları yapmayı da planlıyordu. Ancak Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında ‘sahadan çekilme gerekçesi’ olarak öne sürdüğü o penaltı pozisyonu, Ünilever’in Mertens ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesine yol açtı. Söz konusu maçtan sonra sosyal medyada oluşan tepkileri dikkate alan firma yetkilileri, Belçikalı futbolcu ile çalışmama kararı aldı.

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