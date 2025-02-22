×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

O penaltıda Mertens de kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mertens#Murat Sancak
O penaltıda Mertens de kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

Dünya çapındaki Ünilever firması, Belçikalı futbolcuyla yaptığı anlaşmayı iptal etti. Mertens ile bir saha açılışına katılması için 50 bin bin dolara anlaşan firma, G.Saraylı yıldızın Adana Demir maçında tartışılan bir penaltının kahramanı olması ve Akdeniz ekibinin sahadan çekilmesi sonrası oluşan tepkileri dikkate alarak anlaşmadan vazgeçti.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de 9 Şubat 2025’te oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın 34. dakikada sahadan çekilmesi sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada büyük yankı yarattı. Çekilme kararını veren mavi lacivert beyazlı kulübün başkanı Murat Sancak, bu şok kararı almalarının 1 numaralı sebebinin müsabakanın 11. dakikasında Galatasaraylı Dries Mertens’in ceza sahasında yerde kalması sonucu verilen penaltı olduğunu açıkladı.

SANCAK, "ÇEKİLMEMİZİN SEBEBİ KENDİNİ YERE ATAN MERTENS'TİR" DEMİŞTİ

"Bu akşamın sebebi Mertens’tir” ifadesini kullanan Sancak, sözlerine, “Galatasaray’ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi bir oyuncu penaltı için kendini yere atmasın” diye devam etmişi. Günlerce futbol gündeminin 1 numarasını işgal eden bu çekilme kararı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor’a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme, kulüp başkanı Murat Sancak’a da 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray ile düşmanlığım yok | Yabancı hakem ve derbi açıklamasıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray ile düşmanlığım yok | Yabancı hakem ve derbi açıklamasıHaberi görüntüle

ADANA DEMİRSPOR VE MURAT SANCAK AĞIR CEZALARA ÇARPTIRILDI

Türk futbol tarihine geçen bu karşılaşmada kaybeden taraf sadece Akdeniz kulübü ve başkanı Sancak olmadı... Adana Demirspor’un tepki gösterdiği penaltı pozisyonunun kahramanı Dries Mertens’in de ciddi bir maddi kayba uğradığı ortaya çıktı... Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri konusunda dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Ünilever, Belçikalı futbolcu ile bir sahanın açılış törenine katılması karşılığında 50 bin dolara anlaşma yapmıştı.

FİRMA, BELÇİKALI FUTBOLCUYLA BAŞKA REKLAM ANLAŞMALARI PLANLIYORDU

Firma, sarı kırmızılı taraftarların en çok sevdiği futbolcular arasında yer alan Mertens ile ayrıca ilerleyen dönemde başka reklam filmi anlaşmaları yapmayı da planlıyordu. Ancak Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında ‘sahadan çekilme gerekçesi’ olarak öne sürdüğü o penaltı pozisyonu, Ünilever’in Mertens ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesine yol açtı. Söz konusu maçtan sonra sosyal medyada oluşan tepkileri dikkate alan firma yetkilileri, Belçikalı futbolcu ile çalışmama kararı aldı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mertens#Murat Sancak

BAKMADAN GEÇME!