O karanlık gece aydınlanacak!

Haberin Devamı

Fenerbahçe kafilesine 4 Nisan 2015’te Trabzon Sürmene’de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yıllardır tartışılan dosyada 11 yıl sonra çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla dosya yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Yargıtay, 11 yıl sonra takipsizlik kararını kaldırdı. Bakanlığın Yargıtay’a gönderdiği yazıda, Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin takipsizlik itirazını reddeden kararının hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Yazıda, soruşturmanın aslında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerekirken dosyanın yeniden Sürmene Başsavcılığı’na gönderilmesinin usule aykırı olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Deliller yeterince değerlendirilmedi

Bakanlığın “kanun yararına bozma” talebinde, şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek deliller bulunduğu belirtildi. Başvuruda soruşturmanın yanlış savcılık tarafından yürütüldüğü, tanık anlatımları, HTS kayıtları, sosyal medya paylaşımları ve olay yeri bulgularının yeterince değerlendirilmediği savunuldu. Bakanlık, dosyada yer alan mevcut delillerin şüpheliler hakkında dava açılması için yeterli nitelikte olduğuna dikkat çekerek “Bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın reddine karar verilmesi isabetli görülmemiştir” denildi.

Gözden Kaçmasın Kılıçdar ile Özel arasındaki 7 fark Haberi görüntüle

Millet hafızasında derin iz bıraktı

Bakan Gürlek dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının “Milletin hafızasında derin izler bıraktığını” belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Gürlek, şu açıklamayı yaptı: “Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin ‘kanun yararına bozma’ kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.”

Haberin Devamı

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NÜN ESKi BAŞKANI ALi KOÇ: KARANLIK ELLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada alınan “kanun yararına bozma” kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Koç yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dün kulübümüzü yönetme onurunu taşırken bu davanın nasıl peşini bırakmadıysak, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sürecin tam merkezinde ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu gelişmenin, karanlık ellerin adalet önünde hesap vereceği günlerin habercisi olmasını temenni ediyor; devletimizin ilgili kurumlarının bu süreci nihayete erdireceğine olan inancımı koruyorum.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kılıçdar ile Özel arasındaki 7 fark Haberi görüntüle

BAŞKAN ADAYLARI KARAR iÇiN NE DEDi?

· AZIZ YILDIRIM: “Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Dosya ile ilgili “kanun yararına bozma” kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır. Bu karar; haklı isyanımızın ve yıllardır sürdürdüğümüz adalet arayışımızın, devletimizin en üst kademelerinde karşılık bulduğunun bir göstergesidir. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur.”

· HAKAN SAFI: “Camiamızda büyük bir yara bırakan 4 Nisan 2015’teki menfur saldırının aydınlatılması ve faillerinin ortaya çıkartılarak cezalandırılmaları için yeniden başlatılan hukuki süreç neticesinde alınan ‘kanun yararına bozma’ kararını önemli buluyor ve yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun ve camiamızın yegane beklentisi; futbol kafilemizin canına kast eden bu kara olayın üzerindeki tüm sis perdesinin kalkması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarak adaletin tecelli etmesidir.”

Haberin Devamı

FENERBAHÇE’DEN GÜRLEK’E TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü 4 Nisan 2015’te yaşanan saldırı ile ilgili dosyanın yeniden ele alınmasının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür etti. Kulüpten yayımlanan mesajda otobüse yapılan silahlı saldırının yalnızca kulübe değil, Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazındığı belirtilirken Bakan Gürlek’in konuya ilişkin hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle kendisine teşekkür edilerek, sürecin bundan sonraki aşamalarının da aynı kararlılıkla takip edileceği kaydedildi.

ŞOFÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bakanlığın yazısında olayın ayrıntılarına da yer verildi. Fenerbahçe Spor Kulübü takım otobüsüne Trabzon Havalimanı’na giderken av tüfeğiyle ateş açıldığı, şoför Ufuk Kıran’ın başından vurularak hayati tehlike geçirdiği vurgulandı. Hastane raporlarında da Kıran’ın yaşamını tehdit eden şekilde yaralandığının kayıt altına alındığı belirtildi. Bakanlığın yazısında, olaydan sonra dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarının da dosyada bulunduğu ifade edildi. Şüpheli Emre Altıntaş’ın kullandığı belirtilen araçla ilgili araştırmada, Altıntaş’ın Facebook’ta “Şoföre acıdım. Başka onlara ne yapılırsa gözümü kırpmam” paylaşımını yaptığı aktarıldı.

Haberin Devamı

ARAÇ ŞÜPHELi iLE BAĞLANTILI

Dosyada ayrıca olay yerine yakın bölgede görülen siyah Seat Leon marka aracın Emre Altıntaş ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Telefon HTS kayıtları, olay öncesi ve sonrası yoğun telefon trafiği, tanık anlatımları ve olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan av tüfeğiyle ilgili tespitlerin de yer aldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın değerlendirmesinde, şüpheli Emre Altıntaş’ın Fenerbahçe kafilesini Rize’den itibaren takip ederek diğer şüpheli Nihat Saka’ya haber vermiş olabileceği, Saka’nın ise olay yerinde bekleyerek saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği yönündeki tespitlere dikkat çekildi. Tanık Eray Başar’ın olay anında viyadük çevresinde şüpheli araçlar ve kaçan kişiler gördüğüne ilişkin ifadeleri de başvuruda ayrıntılı şekilde anlatıldı.

DiVAN BAŞKANI ŞEKiP MOSTUROĞLU: GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINA OLAN iNANCIMIZ GÜÇLENMiŞTiR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Adalet Bakanı’nın sözlerinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Mosturoğlu açıklamasında, “Futbol takımımıza yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili ‘kanun yararına bozma’ kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. KYOK (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) kararının kaldırılmasının önünü açan bu karar ile maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inancımız güçlenmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

4 NiSAN 2015’TE NE OLDU?

4 NISAN 2015’te F.Bahçe, saat 19.00’da başlayan Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Mehmet Topuz, Moussa Sow, Pierre Webo ve Cener Erkin’in golleriyle deplasmanda Rize’yi 5-1 yendi.

· Sarı lacivertliler 26. haftada elde ettiği bu galibiyetle birlikte büyük bir çekişmeye sahne olan lig yarışında puanını 56 yaptı ve 58 puanlı Galatasaray’ın ardından 2. sıraya yükseldi.

· Galibiyetin mutluluğu ile yola çıkan F.Bahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı’na giderken TSİ 22.15 sularında Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük girişinde silahlı saldırıya uğradı.

· Trabzon Valiliği yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını duyururken sonrasında bunu, av tüfeği ile değiştirdi. İncelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıktı.

· Saldırıda takım otobüsünün camları kırılırken, şoför Ufuk Kıran sol şakağından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Ancak Kıran yarı olmasına rağmen otobüsü durdurarak olası bir faciayı önledi.

· Ağır yaralanan otobüs şoförü takım doktorunun ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Takım ise 45 dakikalık bekleyişin ardından zırhlı araçla havalimanına götürüldü.

SONRASINDA NELER YAŞANDI?

· 5 NISAN sabahı yüzlerce polis bölgede arama-tarama çalışması yaptı. Uzmanlar silahın ateşlendiği yeri tespit etti. Akşam saatlerinde de olayın 200 metre uzağında bir av tüfeği bulundu.

· 7 NISAN’da biri otobüsü takip ettiği, diğeri silahı ateşlediği gerekçesiyle Nihat S. ve Emre A. gözaltına alındı. Kuzen olan şahıslar 2 gün süren çapraz sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.

· 8 NISAN’da Sürmene Sulh Ceza Mahkemesi suçlamaları reddeden iki şahsı “Somut delillere dayalı, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı” gerekçesi ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

· Dere yatağında bulunan tüfekten herhangi bir parmak izi alınamadı. Av tüfeğinin balistik incelemesinin yapılamamasıyla birlikte silahın izinin sürülememesi soruşturmayı kilitledi.

· Binlerce HTS kaydı incelendi ancak somut bir sonuç çıkmadı. Olay yerinden toplanan materyallerle bağlantı kurulamadı. Şüpheli görülenler delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

· 5 MAYIS 2026’da ise Anayasa Mahkemesi, F.Bahçe’nin saldırı sonrası etkili soruşturma yürütülmediği ve yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuru için ihlal olmadığına karar verdi.