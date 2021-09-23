O eski halinden eser yok şimdi

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Banu YELKOVAN - İlk yarı biterken Kayserispor taraftarları “üç... üç... üç...” diye bağırıyordu. Üst üste üç maçta puan kaybettikten sonra bambaşka bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray, ilk 45’in sonunda hem oyun hem skor olarak hayal kırıklığıydı. Yoğun maç trafiğinde, maçtan maça inişli çıkışlı bir grafik göstermeleri belki normal karşılanabilirdi ancak grafiğin çıkışta olduğu maçlarda bile savunmada yaşadığı sorunlar baki kalmıştı, bu maçta ayyuka çıktı.

MENSAH'TAN ASİST ŞOV

Hikmet Karaman’ın göreve gelmesinden sonra net bir toparlanma sürecine gelen Kayserispor ise rakibinin tüm eksiklerini iyi analiz etmişse benziyordu. Dersine çalışmış bir öğrencinin rahatlığıyla attılar ilk golü devrenin sonlarına doğru. Evet, defansın hatası vardı ama defansın o hatayı yapacağından neredeyse emin bir şekilde yer tutmuş bir Thiam da vardı. İkinci golü, ilk golün hemen akabinde Emrah Başsan kaydetti. Her iki golün asisti, son haftaların formda ismi Mensah’tan geldi. Marcao ve Boey’in yokluğunda Galatasaray defans hattı giderek yetersiz görünürken, sarı-kırmızılılar geride kalan beş haftanın dördünde kalesinde gol görmüş oldu böylece. İlk yarı bu skorla bitti.

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VOLEYBOLCU MİSALİ...

İkinci yarıya üç değişiklikle başladı Terim. Skoru değiştirmek için baskılı başlayacağını tahmin etmek zor değildi, bunun sonucunda kalesinde pozisyon yaşayacağı da öngörülebilirdi. Her ikisi de oldu. 48. dakikada Taylan’ın vuruşu kaleyi bulmadı, 49’da kornerden gelen topa Assunçao’nun vuruşu üstten auta gitti. Hemen sonrasında Galatasaray’ın kalesinde yaşanan pozisyonda, ceza sahasının hemen bitiminde topla buluşan Thiam’ın çevirmek istediği top, Yedlin’in neden smaca çıkan bir voleybolcuymuşçasına havaya kaldırdığı anlaşılamayan koluna çarparak Riva’dan penaltı olarak geri döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, geçen haftanın en az şut çeken takımı Kayserispor maçı üç farkla kazanmış oldu.