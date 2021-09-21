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O eski halinden eser yok şimdi!

#Galatasaray#Mostafa Mohammed#Futbol
O eski halinden eser yok şimdi

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, bu sezon gol yollarındaki formsuzluğuyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki forvet, oynadığı son 11 maçta da gol sevinci yaşayamadı.

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Galatasaray'da Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, geçen sezondan bu yana gol şanssızlığı yaşıyor. 23 yaşındaki forvet, geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 maçta da golle tanışamadı.

11 MAÇTIR GOL ATAMIYOR!

Sabah'ın derlemesine göre; Mohamed, bu sezon Avrupa'da 6 ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet, geçen sezonun son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında da gol atamamıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 9 GOL ATTI!

23 yaşındaki Mısırlı golcü, geçen sezon devre arasında geldiği Galatasaray'da 17 maçta 9 gol kaydetti.

Mostafa Mohamed, geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralandı.

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#Galatasaray#Mostafa Mohammed#Futbol