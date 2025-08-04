O artık Cagliari'nin Semih Kılıçsoy'u!

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Beşiktaş kulübü, Semih Kılıçsoy’un İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye kiralandığını açıkladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, imzayı attıktan sonra bir veda mesajı yayınladı. Taraftarların sevgisini asla unutmayacağına dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, “10 yaşında kapısından girdiğim Beşiktaş’a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onların benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi ayrılık zamanı. İki taraf için de hayırlı olmasını umuyorum” dedi.

Sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek

Football İtalia’nın haberine göre Cagliari, 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Beşiktaş’a 1 milyon Euro verecek ve sezon sonu istediği takdirde 12 milyon Euro daha ödeyip bonservisini alacak. Bu durumda oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay da Beşiktaş’a verilecek. Siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve A takımda 3 sezon geçiren Semih Kılıçsoy, 87 maçta 16 gol ve 9 asist kaydetti. Genç futbolcu, Beşiktaş’ta 1’er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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2023-24 sezonunda yıldızı parlamıştı

Beşiktaş formasını ilk kez 26 Şubat 2023’te 0-0 biten Antalya maçının son 32 dakikasında giyen Semih, 2023-24 sezonunda gösterdiği başarılı performansla (35 maçta 12 gol, 5 asist) Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmişti. Geçen yıl Aston Villa genç oyuncu için 15 milyon Euro ve sonradan 11.5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye sattığı Diego Carlos ile 7 milyon Euro değerinde Alex Moreno’yu önermiş, ancak dönemin başkanı Hasan Arat satmamıştı. Ne var ki Semih, son 1 yılda beklentilerin çok altında kalınca, kendini toparlaması umuduyla Cagliari’ye gönderdi.