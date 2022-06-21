Nwakaeme'nin boşluğu çabuk doluyor! Trabzonspor'dan 3 önemli hamle | Son Dakika Transfer Haberleri

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Trabzonspor'a imza attığı günden bu yana 4 senede gösterdiği başarılı performansla, taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı futbolcunun boşluğunu en kısa sürede doldurmak istiyor.

Bu doğrultuda Abdullah Avcı'nın isteği sonrasında ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla tanıdığımız Trezeguet ismi gündeme gelmişti.

Kolaylık istenecek

Trabzonspor uzun süren görüşmelerin ardından yapılan pazarlıklarda Mısırlı futbolcu ile el sıkıştı. 27 yaşındaki futbolcu ile yıllık 1.8 milyon Euro'ya anlaşan Fırtına, şimdi de gözünü Aston Villa'ya çevirdi. İngiliz ekibiyle de daha önce temaslar kuran Karadeniz temsilcisi, Trezeguet'yle anlaşmalarını koz olarak kullanacak ve bonservis konusunda Aston Villa'dan kolaylık isteyecek.

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13 maçta 10 gole katkı

Ada temsilcisi 2019'da yıldız oyuncuyu, Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer etmişti. Geçen sezonun devre arasında da Medipol Başakşehir'e kiralamıştı. Başarılı futbolcu sezon başından bu yana sadece 10 dakika süre bulmasına rağmen, Başakşehir'de çıktığı 13 maçta 6 gol, 4 asistle oynayınca yeniden Türkiye pazarında gözde haline geldi.

Kouyate için görüşmeler başladı

Bordo-Mavililer'in yıllardır istediği fakat bir türlü kadrosuna katamadığı Cheikhou Kouyate için görüşmeler yeniden başladı. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Senegalli futbolcu için şartlar zorlanacak. Hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilmesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın öncelikleri arasında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun şartları yeniden masaya yatırılacak.

Fit durumu cezbediyor

Bonservis bedeli ödenmeyecek olması Fırtına'nın iştahını kabartırken, daha önceki dönemlere göre yıldız oyuncunun hiç olmadığı kadar Trabzonspor 'a yakın olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek Kouyate ismine sıcak bakıyor. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcunun fit durumu da geçer not alırken, görüşmelerde ilerleyen günlerde daha somut adımlar atılacak.

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Umut Bozuk ihtimali masada

Geniş listedeki isimleri birbir eleyen ve alternatiflerini ikiye düşüren bordo-mavililer önceliği Umut Bozok’a verecek. Kasımpaşa’da müthiş bir sezon geçiren, 20 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olan 25 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Fanatik'in haberine göre; Yönetim bir yandan oyuncunun bonservisi elinde olan Lorient ile masaya oturacak, bir yandan da Umut’u ikna etmeye çalışacak.

Trabzonspor ilk hamlesinden olumlu bir sonuç alamazsa rotasını Haji Wright’a çevirecek. Geçtiğimiz sezonu Fraport TAV Antalyaspor’da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Sonderjyske’de bulunan tecrübeli golcü için görüşmeler yapılacak, Danimarka kulübünün kapısı çalınacak.