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GeriFutbol Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya büyük övgü
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya büyük övgü

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Trabzonspor'un Yeni Malatya'yı mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Nwakaeme, maç sonrası yaptığı konuşmada Abdullah Avcı'ya övgüde bulundu.

Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından her şeyin olumlu anlamda değiştiğini belirten Nwakaemei, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Hocamıza teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Onun gibi bir hocayla çalışmaktan mutluyum. Takımımıza katıldığı andan itibaren her şey değişti. Sezon başında çok iyi başlangıç yapamadık. Olduğumuz yerden mutluyuz. Bundan daha iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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