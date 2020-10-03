Nwakaeme ve Ömür hesapları bozdu

Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Kingsley Coman’a “nerede en çok oynamak istiyorsun?” diye sorulduğunda şöyle demişti: “Rakibin dizilişine göre değişir. Eğer karşımda dörtlü savunma varsa, sağda oynayabilirim ama eğer rakip beşli savunma ise kesinlikle sağ ayaklı futbolcu olarak sol kenarda oynamak isterim. Beşli hatta çizgiye inmenin bir anlamı olmuyor, içeriye kırmak zorundasınız. ” Özetle Coman, Gaziantep gibi beşli savunma hattı kuran takımlara karşı ters ayaklı kenar oyuncuların olup içeriye kırılmaları gerektiğini söylüyor. Trabzonspor da bu içeriğe uygun şekilde Gaziantep karşısına nwaekeme ve Abdülkadir Ömür kenarları ile çıktı. İki yetenekli oyuncunun da kötü gününde olması sonucu Trabzonspor hiçbir şekilde pozisyon üretemedi.

COMAN TEORiSi!

Pas kayıpları fazla olan nwakaeme belki de gecenin en kötü ismiydi. Çizgiye inme çabası içerisinde olan beklerin ortaları Coman teorisini desteklercesine verimsiz oldu. Tüm bunlara Sumudica’nın etkili presi de eklenince işler iyice zorlaştı bordo mavili ekip adına. Hızlı hücum ile rakibi eksik yakalamak Trabzonspor’un etkili olacağı tek hücum şansıydı. İlk devrenin sonlarına doğru Baker ile başlayıp ekuban’ın nefis pası ile biten hızlı hücumda Abdülkadir’in kötü top kontrolü takımını golden etti. Öte yandan savunma güvenliğini elden bırakmayan Gaziantep ise hücumda çoğalma sorunu yaşadı ve nadiren gerçekleştirdiği ataklarla yenilen gole kadar fazlasıyla etkisizdi.

SEZONUN ASiSTİ

Gaziantep’in hücuma çıkamadığı, Trabzonspor’un etkili atak yapamadığı noktada Perreira’nın taç atışı ile yaptığı ortaya çıkan Campi’nin kafası dengeyi bozdu, konuk ekip öne geçti. Sezonun asisti olacak düzeyde izlemeye değer bir gol pasıydı. Golden sonra hücumu düşünen Gaziantep ise baskıyı artırdı. Oyuna sonradan giren Bilal ve yeni transfer Diabate ile iki pozisyon bulsalar da sonuçlandıramadılar. Sezonun ilk maçında kırmızı kart gören Flavio yine kontrolsüz hamlesiyle hem rakibe penaltı kazandırdı hem de üçüncü maçında ikinci kez kırmızı kart gördü. Maxim’in penaltıdan gelen golü ise maçın skorunu tayin etti.