MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNwakaeme, Trabzonspor'un son 3 sezondaki en istikrarlı forveti
GeriFutbol Nwakaeme, Trabzonspor'un son 3 sezondaki en istikrarlı forveti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Nwakaeme, Trabzonspor'un son 3 sezondaki en istikrarlı forveti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nwakaeme, Trabzonspor'un son 3 sezondaki en istikrarlı forveti

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 3 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı. 

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 26 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı. Forvet hattında bu oyuncuyu, 95 maçta 27 golle kaydeden Caleb Ekuban takip etti.

- İzinden döndü

Milli maçlar nedeniyle verilen izinde ailesinin yanına Nijerya'ya giden Nwakaeme, ülkesinden dönerek antrenmanlara başladı.

Forvette kart cezalısı Djaniny'in Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek olmasından dolayı Nwakaeme, bordo-mavili takımın gol yollarında güvencelerinden biri olacak.

Ligde 6 golü bulunan ancak 7 haftadır suskun kalan futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında gol hasretine son vermeye çalışacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi