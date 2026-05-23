Nwakaeme: 'Hala oynayabilecek durumdayım!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 00:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan ve Benjamin Bouchouari açıklamalarda bulundu.

BOUCHOUARI: FATİH TEKKE BANA İNANDI

"Çok mutluyum. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte bu galibiyeti kutlayacağız. Hocamıza buradan bana inandığı için teşekkür ediyorum. Ben de ona bir şey verebildiğim için mutluyum"

NWAKAEME: OYNAYABİLECEK DURUMDAYIM

"Kupayı kazandık. Çok iyi bir sezon geçirdiğimizi ve kupayı kazanmamızı gerektiğini takım arkadaşlarıma söyledim. Bu kadar uzun yoldan gelen taraftarlarımıza kupayı armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Hala kendimi oynayabilecek durumda hissediyorum."

OZAN TUFAN: İLK DEFA BİR KUPA KALDIRACAĞIM

"Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!"

