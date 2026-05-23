Nwakaeme: 'Hala oynayabilecek durumdayım!'

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan ve Benjamin Bouchouari, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.

BOUCHOUARI: FATİH TEKKE BANA İNANDI

"Çok mutluyum. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte bu galibiyeti kutlayacağız. Hocamıza buradan bana inandığı için teşekkür ediyorum. Ben de ona bir şey verebildiğim için mutluyum"

NWAKAEME: OYNAYABİLECEK DURUMDAYIM

"Kupayı kazandık. Çok iyi bir sezon geçirdiğimizi ve kupayı kazanmamızı gerektiğini takım arkadaşlarıma söyledim. Bu kadar uzun yoldan gelen taraftarlarımıza kupayı armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Hala kendimi oynayabilecek durumda hissediyorum."

OZAN TUFAN: İLK DEFA BİR KUPA KALDIRACAĞIM

"Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!"