NVIDIA’nın Ubisoft Ortaklığıyla Düzenlediği Resmi Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası Sahibini Buluyor!

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Nottoohard, İstanbul Wildcats ve Federaller takımlarının 100.000 TL’lik ödül havuzundan en büyük payı kapmak için rekabet edeceği büyük finaller, Reembey’in sunumuyla NVIDIA Geforce Twitch kanalından canlı yayınlanacak. 17 Nisan Pazar günü şampiyon takımın oyuncuları, Ferit “Wtcn” Karakaya ve takım arkadaşlarının kurduğu takımla kozlarını paylaşacaklar.

Rainbow Six: Siege dünya çapında büyüyor

Dünyaca ünlü UBISOFT firmasının geliştiricisi olduğu Rainbow Six: Siege, dünyanın en iddialı espor oyunları arasında yer alıyor. 2021 düzenlenen Rainbow Six: Siege turnuvaları 123 milyon saat izlendi ve bu turnuvalara katılan profesyonel oyunculara 13 milyon dolardan fazla kaynak sağlandı. 2022 senesinde bölgesel aktivitelerini arttırmayı planlayan firma, Türkiye’deki varlığını ikincisi düzenlenen bu etkinlik sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

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NVIDIA Reflex Rekabette Güç Veriyor

NVIDIA Reflex teknolojisi özel turnuvalarda mücadele edenler kadar rekabetçi oyunlardan hoşlanan oyucular için de büyük avantaj sunuyor. Rainbow Six Siege’nin başını çektiği en iyi 10 rekabetçi nişancı oyunundan yedisi NVIDIA Reflex desteğine sahip. Bu da oyuncuların daha düşük sistem gecikmesi elde etmelerine ve böylece en iyi şekilde oynamalarına olanak tanıyor. NVIDIA Reflex ayrıca tüm RTX 30 Serisi ürün yelpazesinde destekleniyor.

Yüksek FPS Kazandıracak!

Günümüz oyunlarında artık 60 FPS yeterli olmuyor ve rekabette geri kalmamak için en az 144 FPS şart görünüyor. Özellikle Rainbow Six: Siege gibi FPS oyunlarında hızlı ekran kartlarının sunduğu yüksek kare hızları rakibi daha çabuk görmeye olanak sağlayarak rakibi vurma şansını artırıyor. Böylece 144 FPS ve üzeri kare hızlarıyla oynayan oyuncular 60 FPS ile oynayanlara göre rekabete bir adım önde başlıyor. NVIDIA, Rainbow Six: Siege’de 144 FPS gibi yüksek değerlere ulaşabilmek için RTX 2060 ve üstü ekran kartı modellerini öneriyor. Şirketin ayrıca “Yüksek FPS Oyun Kazandırır” ismiyle rekabetçi oyunlarda yüksek FPS’in öldürme/ölme oranlarını ne ölçüde arttırdığına değinerek yüksek kare hızlarının önemini anlattığı bir çalışması bulunuyor. İlginç bilgilerin yer aldığı çalışma hakkında daha detaylı bilgiye linkten ulaşılabiliyor.

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Global sebeplerden dolayı, son anda ertelenen Türkiye’nin en iyi Rainbow Six: Siege takımının belirleneceği büyük final maçları 16 Nisan Cumartesi 19:00’da tecrübeli Rainbow Six oyuncusu Emre “Reembey” Bekmezci’nin sunumuyla NVIDIA GeForce Twitch kanalında yayınlanacak.

Rainbow Six: Siege 2022 Türkiye Kupası etkinlikleri, büyük ödül sahibini bulduktan sonra da devam edecek. Şampiyon takım oyuncuları ve Ferit “Wtcn” Karakaya’nın ekibinin kozlarını paylaşacağı gösteri maçları, 17 Nisan Pazar günü twitch.tv/wtcn kanalından canlı yayınlanacak.

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