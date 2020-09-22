NVIDIA Reflex, oyunlarda görüntü takılmalarını azaltıyor

Yeni 30 serisi NVIDIA ekran kartları, beklenenin altında bir piyasa fiyatının yanında oyuncuları memnun edecek başka özelliklere de sahip. Oyun akıcılığı ve görsel kalite üstüne farklı özellikler barındıran ekran kartları, oyunlara farklı bir boyut katma amacıyla geliştirildi.

30 serisi kartlarına has NVIDIA Reflex, tıpkı NVIDIA Ultra Low Latency gibi rekabetçi oyunlar oynarken bir oyuncunun karşılaştığı gecikmeyi en aza indiriyor. Azaltılmış gecikme, oyuncunun hareketlere düşmanlarından daha hızlı tepki vermesi ve bu sayede savaşta ekstra bir avantaj elde edeceği anlamına geliyor.

NVIDIA Reflex’i Valorant’ta nasıl aktifleştiririm?

30 serisi bir NVIDIA ekran kartınız varsa ve Valorant oynuyorsanız bu özelliği ayarlar menüsünden “NVIDIA Reflex Low Latency” seçeneğini aktif hâle getirebilirsiniz. Ayarları daha da yükseğe çekmek için “Boost”u da seçebilirsiniz. Bu ayarlarla daha akıcı bir oyuna sahip olacaksınız ancak GPU kullanımınızın da bununla doğru orantılı olarak artacağını unutmayın.