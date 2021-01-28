Nvidia, özel tasarım oyun kumandası için patent aldı

Nvidia, nişan alma ve hedef belirleme konusunda oyunculara büyük kolaylık sağlayacak “dokunmaya duyarlı denetleyici” bulunduran bir oyun kumandası üretti ve bunun patentini aldığını açıkladı. Bu tasarımla yaratılmak istenen özellik oyun kumandalarının da fareler kadar hassas hareket etmesi.

Patent bilgilerine göre ürün, PC oyuncularının sahip olduğu avantajların bu konsolda bir araya getirildiğini kaydediyor. Nvidia’nın kullandığı ifadelere göre bu kumanda, bir farenin girdide sağladığı doğruluğu sağlarken girdinin giriş merkezinden ne kadar uzakta olduğunu ölçebilir. Yani imlecin merkezden ne kadar hareket ettiğini kontrollü bir şekilde ölçebilir. Konsolda yer alan tekerler serbest bırakıldığında tıpkı bir direksiyon gibi eski pozisyonuna geri dönüyor.

Bu teknolojinin iddia ettiği hizmetleri sunması durumunda konsol oyuncuları artık konsolda olmaktan dolayı özellikle rekabetçi oyunlarda endişe duymayacak.

Nvidia, patentte vaat ettiği özellikleri sunmayı başarırsa bu konsol oyuncuları için büyük bir çağ açacak.