NVIDIA GeForce RTX 3060 Ailesini Tanıttı

Dünyanın en güçlü PC oyun platformu üzerine inşa edilen ve ışın izleme ve yapay zekâ destekli DLSS özelliğine sahip olan ve 399 dolar fiyatla satışa sunulan RTX 3060 Ti, fiyatı 699 dolar olan 1080p ve 1440p oyun deneyimi sunan önceki nesil GeForce RTX 2080 SUPER'den daha hızlıdır.

NVIDIA'da küresel GeForce pazarlama başkan yardımcısı Matt Wuebbling, "Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion ve daha fazlasına gelen ışın izlemeli efektlerle büyük bir tatil sezonuna giriyoruz" dedi. "Oyuncular için en yeni ışın izlemeli oyunların keyfini çıkarmanın veya yaratıcı ve üretkenlik iş akışlarıyla güç kazanmanın GeForce RTX 3060 Ti ve RTX 30 Serisinin geri kalanından daha iyi bir yolu yok."

RTX 3060 Ti, performansı hızlandıran ve IQ geliştiren NVIDIA DLSS (NVIDIA Derin Öğrenme Süper Örnekleme), NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast dahil olmak üzere GeForce oyun yeniliklerinin üçünü de destekliyor. Gerçek zamanlı ışın izlemeyle birlikte her yerdeki oyunlara ve oyunculara benzersiz performans ve özellikler getiren GeForce oyun platformunun temelini oluşturuyorlar.

NVIDIA DLSS: Oyuncuların Sevdiği Yapay Zekâ Hediyesi

Yapay zeka, oyun içi fizik ve animasyon simülasyonundan gerçek zamanlı işleme ve AI destekli yayın özelliklerine kadar oyunlarda devrim yaratıyor. Tensor çekirdekleri adı verilen GeForce RTX ekran kartlarına özel yapay zekâ işlemcileri tarafından desteklenen NVIDIA DLSS, güzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırıyor ve oyunculara ışın izleme ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çıktı çözünürlüklerini artırmak için performans payı sağlıyor. DLSS, şu an 25'ten fazla oyunda mevcut ve her ay yenileri eklenmeye devam ediyor.

NVIDIA Refleks ve Yayın: En Üst Düzey Oyun

NVIDIA Reflex teknolojisi, sistem gecikmesini (veya giriş gecikmesini) azaltarak oyunları daha duyarlı hale getiriyor ve rekabetçi çok oyunculu oyunlarda oyunculara rakiplere göre ekstra avantaj sağlıyor. NVIDIA Broadcast ise kullanıcıların sohbetlere, Skype aramalarına ve video konferanslarına uygulayabilecekleri, sanal arka planlar, hareket yakalama ve gelişmiş gürültü giderme dahil olmak üzere bir ses ve video AI geliştirmeleri paketidir.

Gelişmiş GeForce Experience Özellikleri

Tüm NVIDIA GeForce ekran kartları on milyonlarca oyuncu tarafından oyun ayarlarını optimize etmek, oyunu kaydetmek ve yüklemek, oyun akışını gerçekleştirmek, ekran görüntüleri almak ve Game Ready Sürücülerini indirmek ve yüklemek için kullanılan bir araç olan GeForce Experience ™ 'dan yararlanıyor.

Tek tıkla otomatik GPU Ayarı: GeForce Experience artık gelişmiş bir tarama algoritması kullanarak otomatik olarak hız aşırtma profilleri oluşturabilen GPU Ayarlama’yı destekliyor.

GeForce Experience artık gelişmiş bir tarama algoritması kullanarak otomatik olarak hız aşırtma profilleri oluşturabilen GPU Ayarlama’yı destekliyor. Geliştirilmiş oyun içi izleme katmanı:GeForce Experience’ın zaten sağlam olan oyun içi arayüzüne artık NVIDIA Reflex Latency Analyzer istatistikleri dahil olmak üzere performans istatistikleri, sıcaklıklar ve gecikme ölçümlerini ekliyor.

Sınırlı bir süre için yeni bir GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı veya sistem satın alan oyuncular NVIDIA GeForce NOW ™ bulut oyun hizmetine bir yıllık abonelik kazanıyor.

GeForce RTX 3060 Ti, 2 Aralık itibariyle ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi kart sağlayıcıları tarafından stok saatli ve fabrikada hız aşırtmalı modeller de dahil olmak üzere 399 dolardan başlayan fiyatlarla özel anakartlar olarak satışa sunulacak.

Sınırlı bir süre için, yeni bir GeForce RTX 3060 Ti GPU veya sistem satın alan oyuncular NVIDIA GeForce NOW bulut oyun hizmetine bir yıllık abonelik alacaklar.