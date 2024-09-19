Nuri Şahin'li Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nin ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.
Dortmund'un gollerini 76 ve 86'de Bynoe-Gittens ve 90+4'te penaltıdan Guirassy kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter ise deplasmanda Manchester City ile golsüz berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0
Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1
Manchester City (İngiltere)-Inter (İtalya): 0-0
Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya): 1-0