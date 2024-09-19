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Nuri Şahin'li Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Nuri Şahin
Nuri Şahinli Dortmund, Şampiyonlar Ligine galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 00:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6 maçla devam etti. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Club Brugge'yi farklı mağlup ederken Şahin ilk Devler Ligi maçından galip ayrılmış oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nin ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.

Dortmund'un gollerini 76 ve 86'de Bynoe-Gittens ve 90+4'te penaltıdan Guirassy kaydetti.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter ise deplasmanda Manchester City ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

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Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0

Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Inter (İtalya): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya): 1-0

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Nuri Şahin

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