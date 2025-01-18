Nuri Şahin'in Dortmund'u yine kaybetti! Bu kez Eintracht Frankfurt...

Haberin Devamı

Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı.

Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.