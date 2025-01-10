Nuri Şahin'in Dortmund'u Xabi Alonso'nun Leverkusen'ine karşı! Yüksek oranlar ve canlı yayın Misli'de...

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Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bugün TSİ 22.30’da Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen’i konuk edecek.

Signal Iduna Park'ta oynanacak olan müsabakayı Tobias Stieler yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Dortmund ile Leverkusen arasında oynanan son 6 lig maçında ev sahibi ekipler sadece 1 galibiyet alabildi.

Leverkusen’in bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 13’ünde karşılıklı goller oldu.

Dortmund ile Leverkusen arasında oynanan son 4 lig maçı 2,5 gol altı skorla bitti.

Leverkusen, son 8 resmi maçını kazanmayı başardı.

Dortmund, evinde oynadığı son 11 lig maçını kaybetmedi. (8G, 3B)

Leverkusen, deplasmanda oynadığı son 24 lig maçını kaybetmedi. (18G, 6B)

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı yüksek oranların yer aldığı Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Dortmund galibiyetine 2.55, beraberliğe 3.22, Leverkusen kazanıra ise 2.20 oran veriliyor.

***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %13’ü B. Dortmund’un kazanacağını düşünürken %16’sı ise B. Leverkusen’i tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU

Bu maçta top kontrolü Leverkusen'de olabilir fakat Dortmund da sahaya karakter koymak zorunda. Nuri hoca rakibi 2. bölgede karşılarsa hem maçı kazanma şansları olur hem de geçiş hücumlarında gol bulurlar. Leverkusen bir ara sanki Guardiola takımı gibi futbol oynamaya başlamıştı fakat Xabi Alonso durumun farkına varıp oyun tarzını değiştirdi. Son maçlarda da bunun meyvesini topladı. Dediğim gibi yine de Leverkusen topa daha çok sahip olacak fakat yana değil dikine oynayacaklar. Gollü ve zevkli bir maç bekliyorum. 2.5 üste gidecektir.

EKSİKLER

Borussia Dortmund'da kart cezalısı Pascal Gross ve sakatlığı bulunan Niklas Süle müsabakada yer almayacak.

Bayer Leverkusen'de ise savunma oyuncusu Jeanuel Belocian maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Amine Adli ve Victor Boniface'in de sakatlıkları sürüyor.

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DORTMUND SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Nuri Şahin'in Dortmund'u, ligde oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 25 puanla 6. sırada bulunan ve son 5 maçında da yenilgi almadı.

LEVERKUSEN ZİRVE YARIŞINDA

Bayer Leverkusen ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan toplayarak lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinden zirve yarışını sürdürüyor.