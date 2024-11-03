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Nuri Şahin'in Dortmund'u kazandı, zirveyi karıştırdı

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#Bundesliga#Borussia Dortmund#Nuri Şahin
Nuri Şahinin Dortmundu kazandı, zirveyi karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 00:16

Teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Leipzig'i 2-1 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

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Sarı-siyahlı ekip, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasında zirve mücadelesi veren Leipzig'i konuk etti. Misafir takım, Signal Iduna Park'ta yapılan mücadelenin 27. dakikasında Benjamin Sesko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Maximilian Beier'in attığı golle beraberliği sağlayan Borussia Dortmund, 65. dakikada Sehrou Guirassy'in kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, Bundesliga'da Augsburg 2-1 ve Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a uzatmada 1-0 kaybeden Nuri Şahin'in öğrencileri, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle 16 puana yükseldi. Zirve mücadelesi veren Leipzig ise 20 puanda kalarak lider Bayern Münih'in 3 puan gerisine düştü.

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#Bundesliga#Borussia Dortmund#Nuri Şahin

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