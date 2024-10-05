Nuri Şahin'in Dortmund'u Berlin'de kaybetti!

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Bundesliga 6. hafta maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Union Berlin 26. dakikada Kevin Vogt'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Yorbe Vertessen skoru 2-0'a getirdi. Dortmund 62. dakikada Julian Ryerson ile farkı 1'e indirse de yetmedi ve konuk ekip maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 11'e çıkardı. Dortmund ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, St. Pauli ile karşılaşacak. Union Berlin ise Holstein Kiel ile oynayacak.