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Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'una yan bakılmıyor! Ezip geçtiler, maçta 8 gol

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Celtic
Nuri Şahinin Borussia Dortmunduna yan bakılmıyor Ezip geçtiler, maçta 8 gol
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 23:56

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Celtic'i 7-1'lik skorla paramparça etti.

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Alman ekibi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İskoç temsilcisi Celtic'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele Borussia Dortmund, rakibi Celtic'e büyük üstünlük kurarak sahadan 7-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'un galibiyet gollerini 7. dakikada penaltıdan Emre Can, 11,29 ve 42. dakikalarda Karim Adeyemi, 40 (P) ve 66. dakikalarda Serhou Guirassy ve 79. dakikada Felix Nmecha kaydetti.

Celtic'in Borussia Dortmund karşısındaki tek golü ise 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Borussia Dortmund, averaj farkıyla zirvede yer aldı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Celtic ise Serie A ekibi Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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UEFA'YA OLAY TEPKİ

Borussia Dortmund - Celtic maçında, tribünlerde UEFA aleyhine açılan bir pankart gündem oldu.

Alman taraftarların UEFA aleyhine yaptığı koreografi ve açtığı pankart gündem oldu. Sarı Duvar olarak bilinen tribünde, "UEFA mafya. Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin tek umursadığınız şey para!" pankartı açıldı.

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Celtic

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