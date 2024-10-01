Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'una yan bakılmıyor! Ezip geçtiler, maçta 8 gol

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Alman ekibi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İskoç temsilcisi Celtic'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele Borussia Dortmund, rakibi Celtic'e büyük üstünlük kurarak sahadan 7-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'un galibiyet gollerini 7. dakikada penaltıdan Emre Can, 11,29 ve 42. dakikalarda Karim Adeyemi, 40 (P) ve 66. dakikalarda Serhou Guirassy ve 79. dakikada Felix Nmecha kaydetti.

Celtic'in Borussia Dortmund karşısındaki tek golü ise 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Borussia Dortmund, averaj farkıyla zirvede yer aldı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Celtic ise Serie A ekibi Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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UEFA'YA OLAY TEPKİ

Borussia Dortmund - Celtic maçında, tribünlerde UEFA aleyhine açılan bir pankart gündem oldu.

Alman taraftarların UEFA aleyhine yaptığı koreografi ve açtığı pankart gündem oldu. Sarı Duvar olarak bilinen tribünde, "UEFA mafya. Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin tek umursadığınız şey para!" pankartı açıldı.