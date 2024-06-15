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Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da ilk transfer hedefi Fenerbahçe'den!

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#Transfer#Fenerbahçe#Dortmund
Nuri Şahinin Borussia Dortmundda ilk transfer hedefi Fenerbahçeden
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 09:15

Edin Terzic’in istifası sonrası Alman devinin yeni hocası olan Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü. Borussia Dortmund, genç teknik adamın çok istediği Sarı-Lacivertli ekibin yıldız ismi için ilk teklifle kapıyı çalacak.

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Borrussia Dortmund’u Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkararak büyük sükse yapan Edin Terzic, sürpriz şekilde takımdan ayrılmıştı. Sarı-Siyahlılar’da yeni teknik patron Nuri Şahin oldu. Genç çalıştırıcı, kadrosunu güçlendirmek için gözünü Fenerbahçe’ye çevirecek gibi görünüyor.

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Sarı-siyahlı kulüp, Nuri Şahin ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nuri Şahin, BVB'nin yeni baş antrenörü olacak. Bu karar, Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ve Spor Direktörü Sebastian Kehl'in bugün, Şahin'le yaptığı görüşmeler sonucunda alındı. Lüdenscheid doğumlu antrenör daha sonra 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve daha önce kendi isteğiyle BVB'den ayrılan Edin Terzic'ten görevi devraldı."

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Nuri Şahinin Borussia Dortmundda ilk transfer hedefi Fenerbahçeden

İLK HEDEFİ FERDİ

Fanatik'in haberinde; Antalyaspor’u çalıştırdığı dönemden beri Ferdi Kadıoğlu’nu yakından takip eden Nuri Şahin’in, yıldız futbolcuyu Dortmund’ta görmek istediği kaydedildi. Ferdi Kadıoğlu, başta Arsenal olmak üzere Napoli, Stuttgart, Ajax gibi takımların da radarında. Ali Koç, şubat ayında yaptığı açıklamada 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağını dile getirmişti.

SÖYLEM DEĞİŞTİ

Ancak sezon bittikten ve Mourinho geldikten sonra bu söylem değişti. Sarı-Lacivertliler kadroyu korumak istiyor ve Ferdi’yi takımda tutmayı planlıyor. Dortmund’un bu transferi bitirmesi için 30 milyon Euro’nun üzerinde astronomik bir teklif yapması gerekiyor. Ancak Alman ekibinin bu rakamlara çıkması kolay görünmüyor. Her şeye rağmen Sarı-Siyahlılar’ın önümüzdeki günlerde ilk teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dortmund

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